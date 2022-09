Nepreslišano: Marjan Eberlinc, glavni direktor družbe Plinovodi

V današnjih razmerah je očitno, da smo od plina odvisni vsi, mi v Evropi, pa tudi Rusija. Rusija sicer zmanjšuje pretok plina, a jo trenutno rešuje visoka cena, ki je bila v nekaterih trenutkih višja tudi za 15-krat v primerjavi s cenami pred dobrim letom. Hkrati smo od ruskega plina odvisni tudi v Evropi. Molekule v našem prenosnem sistemu so ruskega izvora, ker je s tem plinom preplavljena vsa regija, severni del Italije, Nemčija, Zahodni Balkan. To pa še ne pomeni, da ni drugih virov. Slovenski dobavitelji sicer imajo pogodbe z Gazpromom, a tudi z drugimi, večinoma zahodnoevropskimi družbami, in odvisnost Evrope od ruskega plina se v zadnjem obdobju zmanjšuje. Zadnji podatki kažejo, da smo v EU od ruskega plina odvisni le še v približno desetih odstotkih. V tem trenutku se namreč maksimalno uporabljajo druge nabavne poti. Povečala se je dobava norveškega plina, na polno delujejo vsi obstoječi plinski terminali, gradijo se novi terminali za LNG, novi terminali za LNG se že odpirajo na Nizozemskem in v Nemčiji, vse to pa bo vplivalo na prihodnja, nova razmerja.