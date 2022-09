Zdravstvo med zasebnim in javnim: Strah pred bolnišnico​

Nedavno sporočilo za javnost stranke Levica, da nasprotuje gradnji zasebne bolnišnice v Ljubljani, me je spomnilo na staro bolečino zlasti akademskih ekonomistov o vlogi ekonomske znanosti. Na žalost se je Levica že nekajkrat in tudi tokrat znova približala odnosu različnih lastnikov, menedžerjev in podjetnikov do ekonomske vede: ko se pogovarjamo o gospodarskih odločitvah, pustite profesorje, saj mi vse najbolje vemo.