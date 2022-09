Si res želite zmage Anžeta Logarja?

Mesec dni pred volitvami najvišje državne figure se zdi, kot da to nikogar ne zanima. Potencialni nasledniki Boruta Pahorja se napovedujejo, poniknejo, vlagajo kandidature in pred kamerami razlagajo bedarije. Kot da so malo zamešali scenarije in pozabili, za katero vlogo so prijavljeni. Prijavili so se za eno dolgočasno protokolarno podeželsko limonado, delajo pa se, kot da bodo glavni junaki akcijskega krimiča in globalnega vohunskega korporativnega trilerja. Vmes bodo pa popravili še vse krivice, izkoreninili lakoto na svetu in prinesli blažen mir materi Zemlji.