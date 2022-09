Ali imamo sistem igre?

Videti je bilo res preprosto. Za zmago na volitvah je bilo treba biti zgolj nasprotje svojega nasprotnika. Če tvoj nasprotnik nima las, jih imaš ti še preveč. Če tvoj nasprotnik zavija po dolenjsko, hovoriš ti s horiškim nahlasom. Če je tvoj nasprotnik v nerazrešljivem sporu s svetom, se ti prijazno smehljaš in se delaš, da v prostem času objemaš drevesa. Če ima on majhno plačo javnega uslužbenca in si mora ves čas sposojati denar, si ti uspešen podjetnik in se ne sramuješ svoje visoke plače. Če je on odvisen od twitterja, si ti nad tem. Pač storiš vse, da bi mu bil čim manj podoben, in z lahkoto zmagaš.