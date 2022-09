Italija pred volitvami: Bledo rdeče in črno

Vodja stranke Bratje Italije Giorgia Meloni je v četrtek popoldne prišla domov v Rim. Na Piazzi del Popolo sta jo pričakala kristalno čisto modro nebo in trg navdušenih volilcev. Ob sebi je imela voditelja Lige Mattea Salvinija in voditelja stranke Naprej, Italija Silvia Berlusconija. Vendar sta bila eden najstarejših italijanskih politikov in eden njegovih najbolj vratolomnih naslednikov to pot zasenčena. Ljudje so prišli pogledat njo.