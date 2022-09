Šalabajzerska primerjava cen

Nesmiselno, nekoristno, nestrokovno, šalabajzersko, napačna in zavajajoča sporočila potrošnikom, primerjanje neprimerljivega, napačni popisi cen ... To je le nekaj opazk, ki so pospremile nedavno izstrelitev vladnega projekta Primerjalnik cen osnovnih živil, Trgovinska zbornica Slovenije pa je že pozvala k njegovi začasni ustavitvi.