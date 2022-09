Strahu pred padcem si ne more privoščiti, pravi. »Na eni strani je življenje, na drugi pa smrt,« pravi in dodaja, da si tako pred izbiro strahu ali osredotočanja na naslednji gib. Plezati je začel pri trinajstih letih na gorovju pri rodnem kraju Valence v južni Franciji. A kaj hitro je danes svetovno znanega plezalca, ki se ga je zaradi njegovih vratolomnih vzponov na nebotičnike prijel vzdevek Spiderman, zamikalo vzpenjanje po stekleno-betonskih gmotah. Odtlej jih je v svoji karieri na različnih koncih sveta premagal že več kot 150, pogosto pa je vzpone uporabil tudi za opozarjanje na pomen ukrepanja glede podnebnih sprememb ali je ljudi med koronakrizo tako bodril, naj jih ne bo strah covida-19. Na seznamu njegovih »osemtisočakov« so se med drugim znašli dubajski Burdž Kalifa, malezijska nebotičnika Petronas, pariški Eifflov stolp, nebotičnik Jin Mao v Šanghaju in newyorški Empire State Building. Z zadnjim vzponom pred dnevi je proslavil svoj šestdeseti rojstni dan. Vzpon na 187-metrski pariški nebotičnik korporacije Total, ki ga je v preteklosti osvojil že večkrat, sicer ni bil med njegovimi najvišjimi. S to plezalsko odpravo je hotel Francoze, ki se pri šestdesetih letih premikajo v obdobje upokojitve, opomniti, da ta številka še zdaleč nič ne pomeni. »Še vedno se lahko ukvarjaš s športom, si aktiven in izvajaš fantastične stvari,« pravi 60-letni Robert.