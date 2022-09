Njegova instalacija je preoblikovan naravni prostor z zgrajenimi novimi gomilami in vdolbinami, ki so bile postavljene s skalami, zbito zemljo pa tudi betonom. Na trenutke njegova umetnina spominja na starodavne inkovske in kmerske templje, Heizer pa razlaga, da center njegovega Mesta nakazuje tudi središče modernega mesta. Na njegovo poznejše umetniško udejstvovanje je močno vplivalo leto dni, ko je lahko z očetom arheologom kot otrok preživel pri izkopavanjih v Mehiki. Medtem ko je oče iskal artefakte prejšnjih civilizacij, je sam risal starodavne zgradbe in mesta. Navdahnjen z gričevnato gradnjo staroselskih ameriških ljudstev in podobo mest iz obdobja pred odkritjem Severne in Južne Amerike je po dolgem iskanju primernega prostora v Nevadi odkril kraj, kjer bi lahko postavil svojo novodobno mestno umetniško instalacijo s koreninami v preteklosti. Seveda je njegova umetnina odprta za obiskovalce. A na prostor sredi ničesar bo dnevno dovoljeno le šestim obiskovalcem, zato da množični obiskovalci ne bi uničili njegovega polstoletnega dela. Za nekajurno vstopnico sprehajanja čez griče, vdolbine in umetniške interpretacije templjev je treba odšteti 150 dolarjev. Vse vstopnice za letošnje obiske so bile hitro razgrabljene. V Mestu ni ne klopi za počivanje ne muzejske trgovine.