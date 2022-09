Med izjeme so uvrščeni državljani z univerzitetno izobrazbo, ki delajo v akreditiranih organizacijah na področju informacijskih tehnologij, v državnih medijih in zaposleni v organizacijah, ki zagotavljajo stabilnost nacionalnega plačilnega sistema in infrastrukture finančnega trga ali upravljajo bančno likvidnost in gotovinski promet, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

»Delodajalci morajo sestaviti seznam delavcev, ki izpolnjujejo merila, in ga predložiti generalštabu ruskih oboroženih sil, da bodo služili kot podlaga za izvzetje teh državljanov iz vpoklica v vojsko,« so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva. Hkrati so oblasti priznale, da je treba nekatere sektorje izključiti iz morebitne mobilizacije, da bi zagotovili njihovo nemoteno delo.

Mnogi strokovnjaki sicer opozarjajo, da je besedilo odloka o mobilizaciji nejasno, kar bi lahko omogočilo njegovo razširitev, če bi to bilo potrebno. Eden od odstavkov pa je tudi v celoti zaupen. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes dejal, da se ta odstavek nanaša na skupno število Rusov, ki bi jih lahko vpoklicali, česar pa po njegovih besedah ni mogoče razkriti.

Pred tem je neodvisni časnik Nova Gazeta poročal - sklicujoč se na neimenovani vladni vir -, da je bilo v redigiranem delu dovoljeno vpoklicati do milijon ljudi in ne 300.000, kot so sporočili javnosti.

Napoved delne mobilizacije je v številnih ruskih mestih sprožila proteste, na katerih je bilo po poročanju BBC aretiranih več kot 1300 ljudi. Po navedbah aktivistov so nekaterim med njimi na policijskih postajah že ukazali, naj se zglasijo za mobilizacijo. Peskov je v odgovoru na novinarsko vprašanje o tem dejal, da to ni v nasprotju z zakonodajo.