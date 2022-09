V začetku tedna se je v Piranu začelo snemanje visokoproračunskega filma s hollywoodskimi zvezdniki, najbolj znani imeni pa sta zagotovo Mark Wahlberg in Halle Berry. Produkcijska ekipa je v ponedeljek za nekaj dni zaprla večji del piranske Punte, kjer so posneli akcijske prizore za film Our Man from Jersey oziroma v prevodu Naš človek iz Jerseyja; te dni pa se je snemanje preselilo na Ulico svobode in v madrač.

Je pa celotno snemanje ovito v tančico skrivnosti, saj so se vpleteni v filmsko zgodbo morali s podpisom pogodbe zavezati k molčečnosti, vse podatke bodo z javnostjo z veseljem delili po 4. oktobru, ko bo ekipa zapustila Piran in pot nadaljevala do Rovinja. Morda kot zanimivost lahko omenimo, da je bil prav Rovinj prva izbira filmske hiše, a so na poti zavili v Piran, kjer jih je mesto s svojo bogato zgodovino prepričalo, da tukaj ostanejo. Tako bodo, kot pišejo hrvaški mediji, 4. oktobra akcijski kader posneli v Puli in še manjšo sceno z lokalnimi statisti v enem od hotelskih lobijev v Rovinju. Glede na ugibanja in številna namigovanja naj bi šlo za petzvezdični Grand Park hotel Rovinj, kjer je za sobo treba odšteti od 800 evrov na noč.

Zanimive piranske "čakole"

Kljub vsemu pa predvsem domačini poskušajo ujeti delček dogajanja, a prav veliko niso uspeli videti ali izvedeti, ker je na lokacijah tudi več varnostnikov, ki so tudi dolžni molčati. A če se še tako trudijo skriti informacije, so »čakole« od nekdaj bile in bodo ostale del piranskega življenja. Žal nam ni uspelo izvedeti, koliko odškodnine bodo prejeli gostinci in trgovci, ki so zaradi zaprtih vrat imeli nekaj dni »prisilnega« dopusta. Znesek, o katerem govorijo gostilniške debate, se namreč vrti okoli 1200 evrov. Kljub temu, da se je namigovalo, da so zvezdniki in ekipa nastanjeni v piranskem hoteli Piran, pa nam je Aleksander Pinter, namestnik direktorja Eurotas hotelov, povedal, da temu le ni tako. »Pred meseci smo dobili povpraševanje za večjo skupino ljudi, a takrat tega nismo povezali s filmsko ekipo. Prav tako jim želenega števila sob ne bi mogli omogočiti, saj smo v tem terminu lepo polni,« je povedal in dodal, da gostje hotela z zanimanjem spremljajo dogajanje, pritožb zaradi občasne omejitve gibanja nimajo. »Je pa lepo videti Marka Wahlberga, ki se brez telesnih stražarjev sproščeno sprehaja po piranski Punti in pozdravlja mimoidoče. To je najboljša reklama za našo destinacijo, saj pove, da je lepa, mirna in varna.« Kje dejansko ekipa spi, Pirnat ni vedel povedati, a po nekaterih podatkih jih gosti prav portoroški hotel Kempinski.

Še ena od jutranjih čakol ob kavi so piranske strehe. Določene akcijske kadre s kaskaderji, seveda, naj bi posneli med skakanjem po strehah. Ko so lastnikom sprva ponudili od 250 do 500 evrov odškodnine, nato pa ceno spustili na 100 evrov, ekipa menda ni dobila dovoljenja. S pomočjo kontejnerjev naj bi ustvarili umetno kuliso v piranskem mandarču, dialoge pa bodo v naslednjem tednu z igralci posneli na Trubarjevi ulici, ki bo v tem času tudi zaprta.

Med statisti tudi domačini

Produkcijska hiša Pakt media, ki je eden od glavnih partnerjev filmske produkcijske hiše Netflix, je najela tudi veliko število statistov. Skupaj naj bi v Piranu pri snemanju sodelovalo približno 1200 ljudi. »Sama sem se odzvala na povabilo k statiranju, vendar sem zaradi zdravstvenih razlogov nato odstopila. Pričakovalo se je statiranje tri zaporedne dni po 12 ur,« nam je povedala domačinka, tudi piranska svetnica Barbara Kožar, in dodala, da je višina honorarja 80 evrov bruto na snemalni dan. »Prijateljica, ki je snemala, je imela prijetno izkušnjo. Nekoliko jo je morda le zeblo, saj je bila od 7. ure pa do večera v isti obleki. Prav tako je naslednji dan morala priti oblečena v isti obleki z enakim makeupom. So pa odlično poskrbeli za razpoloženje in hrano na setu. Imeli so dva topla obroka, ves čas so jim bili na razpolago prigrizki,« je povedala Kožarjeva, ki bo vseeno na film imela prijetne spomine. »V stanovanju imam prav ta hip tehnično ekipo, ki je na mojo elektriko priklopila ogromen žaromet. Sem sicer opozorila, da so lahko težave z elektriko, a so se fantje le nasmejali in mi zagotovili, da bodo, če bo treba, to tudi popravili,« je dejala Kožarjeva in dodala, da je spoznala tudi Wahlberga, ki je izredno simpatičen in prijazen človek. »Žal pa mi ni bilo dovoljeno fotografiranje.« Včeraj popoldne je Pirančane prijetno presenetila tudi igralka Halle Berry, ki se je prvič sprehodila po mestu. »Do zdaj je bilo mogoče videti le njeno dvojnico in dvojnika igralca J. K. Simmonsa. Gre za kaskaderja, ki sta posnela vse akcijske kadre,« nam je še zaupala Kožarjeva.

Zaradi prihoda številne filmske ekipe je zadovoljna tudi predsednica Krajevne skupnosti Piran Zora Mužinić, ki je pohvalila korektno sodelovanje s Park medio. »Filmska ekipa se zaveda, da so tujek v mestu. Odzivi domačinov so seveda različni, saj smo komaj končali z glavno turistično sezono. Domačinom zato polagam na srce, da je potreba kakšna doza potrpljenja več in naj jim dogajanje okoli filma ostane v lep spominu,« je povedala Mužićeva, hkrati pa dodala, da tokrat Piran dejansko igra samega sebe. »Bil je protagonist v vsaj petdesetih filmih, razen v filmu Poletje v školjki, Rdeči avto in Vojnovićevem filmu Piran.«