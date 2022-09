Ocenjevalci zveze Nato so preteklih 14 dni preverjali usposobljenost kopenskih specialcev na treh področjih. Vajo specialnega izvidovanja je enota izvajala v okolju, obremenjenem z radiološkimi, kemičnimi in biološkimi prvinami, v vaji direktne akcije so vdirali v objekt in v njem zajeli sumljive osebe, med vajo vojaške pomoči pa so zavarovali strmoglavljen helikopter in oskrbeli večje število ranjencev.

»Dobili smo najvišjo oceno 'combat ready', na kar smo zelo ponosni,« je dejal poveljnik enote za specialno delovanje podpolkovnik Miha Rijavec. Takšne zmogljivosti so zelo kompleksne, saj zajemajo združeno bojevanje rodov, v katerem morajo pripadniki pokazati visoko stopnjo znanj z različnih področij, je komentiral v izjavi za novinarje ob zaključku vaje.

Višji ocenjevalec zveze Nato podpolkovnik madžarske vojske Laszlo Tar, ki je podal končno oceno slovenske enote, je izjavil, da se je odrezala odlično, ob čemer je vedno prostor za izboljšave. »Standarda SOFEVAL ni lahko doseči, saj merimo več kot 300 različnih zmogljivosti,« je zagotovil.

Vodja slovenske evalvacijske skupine podpolkovnik Iztok Savanja pa je pripomnil, da je približno 20 ocenjevalcev z različnih področij sicer ugotovilo še nekaj izzivov, ki jih bo odred v prihodnje še rešil, vendar se je enota izkazala za zelo dobro pripravljeno in organizirano za izvajanje specialnih operacij.

Standardi SOFEVAL so na podlagi izkušenj iz Ukrajine postali posebej strogi na področju zaščite zvez in zaščite lastnih sil. »Tukaj res ni bilo popuščanja in pokazati smo morali najvišjo stopnjo usposobljenosti in opremljenosti,« je pojasnil Rijavec. Pridobitev certifikata je plod desetih let priprav in opremljanja, pri čemer gre predvsem za rezultat lastnega znanja in znanj, ki so jih pripadniki SV pridobili na izobraževanjih v tujini, je dodal.

Kopenski odred bo na podlagi pridobljenega certifikata z začetkom naslednjega leta postal del Natovih sil za hitro posredovanje. To pomeni, da morajo pripadniki odreda biti v roku 30 dni pripravljeni za premik na mesto, kjer jih bo zveza Nato potrebovala in za katerega bo soglašala vlada, je dejal Jazbec.