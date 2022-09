Po pisanju portala je Hilary Mantel veljala za eno največjih britanskih pisateljic tega stoletja. Dvakrat je prejela nagrado booker, in sicer za roman Wolf Hall in njegovo nadaljevanje Bring Up the Bodies, za katerega je leta 2012 prejela tudi nagrado costa za knjigo leta.

Zaključek trilogije Wolf Hall z naslovom The Mirror & the Light je izšel leta 2020 in bil odlično sprejet med kritiki. Takoj je postal uspešnica Sunday Timesa in se uvrstil na seznam za bookerja za leto 2020.

Njen založnik je po pisanju spletnega portala potrdil, da je umrla v četrtek »nenadoma, a mirno«, obkrožena z družino in bližnjimi prijatelji.

Kot je povedal njen agent Ben Hamilton, je bilo sodelovanje s pisateljico zanj »največji privilegij«. »Njena duhovitost, slogovna drznost, ustvarjalna ambicioznost in fenomenalen zgodovinski vpogled jo uvrščajo med največje romanopisce našega časa,« je dodal.

»Hilaryjina elektronska sporočila so bila polna bistrih opazk in šal, saj je z navdušenjem opazovala svet, se lotevala lenobe ali absurdnega ter krutosti in predsodkov,« je še povedal in dodal: »Vedno jo je spremljala rahla aura nadzemeljskega, saj je videla in čutila stvari, ki jih navadni smrtniki nismo. Ko pa je zaznala potrebo po soočenju, se je brez strahu podala v boj.«

V slovenščini je dostopen njen roman Wolf Hall, ki je letos izšel pri Cankarjevi založbi v prevodu Dušanke Zabukovec. Kot je povedala na predstavitvi knjige, je bilo prevajanje naporno, saj je knjiga polna bistroumnih pripomb in podtonov, ki pa jih morda razume le pet britanskih zgodovinarjev.

Wolf Hall je zgodovinski roman, postavljen v prvih 30. let 16. stoletja, na dvor Henrika VIII., in spremlja strmi vzpon Thomasa Cromwella do mesta kraljevega ministra in gonilno silo britanske reformacije.

Prevajalka romana Dušanka Zabukovec je zanj prejela nominacijo za Sovretovo nagrado za najboljši prevod.