Mi o bohinjskem, policisti o pokljuškem trikotniku

Prejšnji teden ste v tej rubriki lahko prebrali o bohinjskem trikotniku, v katerem se radi izgubijo gobarji, poročali pa smo tudi o kajakaših sredi bohinjskega jezera, ki jih je, glej no zlomka, presenetil močan veter. Gorenjski policisti so očitno zvesti bralci naše rubrike in so idejo o skrivnostnih dogodkih hitro posvojili ter se na njihovem facebook profilu razpisali o pokljuškem trikotniku. »Kot kaže gobe letos z lahkoto premagujejo gobarje. Zviti gležnji, izpahnjena kolena, izgubljeni gobarji v pokljuškem trikotniku... Zato si tudi nabiranje gob verjetno zasluži uvrstitev med ekstremne športe in oznako nevarno,« smo lahko prebrali. Čisto zares pa: pazite nase, ko ste v lovu za jurčki in lisičkami. Saj vemo, hitro nas lahko zanese in odtavamo predaleč. Če ne drugega, imejte vedno s seboj delujoč mobilni telefon z napolnjeno baterijo.

Pa je še ta na kopnem

Dolga leta so imeli pomorski policisti hude težave z njihovimi plovili, ki so več časa preživeli na kopnem na servisu kot v morju. Zdaj imajo dva res huda čolnička, a je eden od teh zdaj prisiljeno na kopnem. Ampak ne, ker bi se pokvaril, bognedaj. Gre za vojno rano! Takole je šlo. Oni dan je neki mojster padel z gliserja pri Piranu. Čoln je šel svojo pot in delal kroge sredi morja, kapitana pa je rešil ribič. Hura za ribiča! Na kraj dogajanja so z obema čolnoma prihiteli policisti. Patrulja s plovilom P-16 je priplula do gumenjaka in se z desnim bokom poskušala nasloniti na bok gliserja, da bi ga ustavila ali da bi vsaj eden od policistov skočil na krov in ukrotil podivjani gumenjak. Pogumnim in spretnim policistom je to tudi uspelo, nastradal pa je policijski čoln. Rane (čolnu, ne policistu, da ne bo pomote) mu zdaj oskrbujejo na kopnem.

Nenavadne tatvine

Nadaljujemo z redno podrubriko naše rubrike – kaj so vam pa danes ukradli nepridipravi. V Slovenskih Konjicah je neznani storilec vlomil v klet stanovanjskega bloka. Ukradel je več kosov posode in kar tri pare ženskih škornjev. Očitno gre za poznojesenski piknik ob vodi, ko je treba imeti že škornje, ker nikoli ne veš, kdaj te preseneti poplava. V centru Ljubljane je nekdo iz kleti odnesel gramofon in čevlje. Ja, povabljen je bil na tisti piknik v Slovenskih Konjicah. V okolici Črnomlja pa je nekdo z njive odnesel 40 sadik industrijske konoplje. Ja, tudi ta je šel na piknik v Slovenske Konjice in zdaj nam je žal, da nismo bili povabljeni tudi mi. Zna biti, da je bilo sila zabavno. Mimogrede, na območju Straže je iz nekega skladišča izginilo za 30 tisočakov električnih vodnikov, s strehe objekta v Mariboru pa za 2000 evrov bakrenih žlebov. Ta dva dogodka po našem prepričanju nista povezana s piknikom v Slovenskih Konjicah.

Vsaka pošta še ni Pošta

Vedno znova moramo opozarjati tudi na spletne goljufije, na katere ni prav nihče od nas imun. Da ne boste mislili, da se lahko zgodi zgolj naivnim starim mamam. Nak, vsak od nas lahko kdaj pomotoma ali pa po neumnem klikne na kako priponko, kajne? Kar priznajte! No, tale gospa si bo svojo napako verjetno zapomnila za vse večne čase. Ženska je prek elektronske pošte prejela obvestilo o poštni pošiljki, za dostavo katere je morala poravnati manjši znesek. Za stroške pošiljanja je domnevni pošti Slovenije posredovala podatke svoje bančne kartice in transakcijo potrdila s potrditveno kodo. No, ta pošta seveda ni bila prava pošta, denar, ki so ji ga potem sunili nepridipravi z bančnega računa, je bil pa kar pravi. Šlo je za 7.418 evrov. Se zgodi.

Nov nivo navijanja

Nam gre na tekmah obmetavanje s petardami, signalnimi raketami, stoli, steklenicami in vžigalniki neizmerno na živce. Na Hrvaškem pa so navijači, ki jim tega pravzaprav ne moremo reči, dosegli novo dno. V Mukinjah pri Plitvičkih jezerih sta se spopadla domače nogometno moštvo z ekipo iz Brinja. Saj ni važno, šlo je za nižjeligaško, pravzaprav pokrajinsko ligo. Pa je eden od navijačev prinesel na tekmo čisto pravi protitankovski raketni metalec M80, med poznavalci vojaške opreme znan kot zolja. In z njim na drugi stran igrišča poslal pirotehnični izdelek, ki je na drugem koncu, kjer so bili igralci, kar lepo eksplodiral. Drug udeleženec je vse skupaj posnel in še fino so se zabavali ob tem. No, policiji in tožilstvu se raketometalci na športnih dogodkih ne zdijo prav nič smešni. Strelec se bo moral zagovarjati zaradi povzročitve splošne nevarnosti, oni druga pa, ker je nabavil in skrival nedovoljeno orožje.