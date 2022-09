Dodala je, da bo novi davek veljal le za odstotek prebivalstva, z njim pa bodo zaščitili prihodke 99 odstotkov Špancev.

Podrobnosti o tem, kdaj prihodnje leto naj bi uvedli davek, kako dolgo naj bi veljal, kakšna bo davčna stopnja in koliko naj bi se zaradi njega nateklo v špansko davčno blagajno, vlada v Madridu še ni razkrila.

V Španiji je inflacija avgusta znašala 10,5 odstotka, kar je malo nad povprečjem EU, ki znaša 10,1 odstotka. Inflacija je posledica hitre rasti cen energentov in hrane zaradi ruske invazije na Ukrajino. Vlada premierja Pedra Sancheza je že napovedala tudi začasne posebne davke za banke in energetska podjetja, a so ti že napovedali pritožbo na sodišču.

Z dodatnimi prihodki od novih davkov želi španska vlada financirati določene ugodnosti oz. pomoč za državljane.