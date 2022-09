Prihodov tujih turistov je bilo v turističnih nastanitvenih obratih avgusta letos nekaj manj kot 857.000. Ustvarili so 2,34 milijona prenočitev, kar je bilo polovico več kot lani oz. dva odstotka več kot v istem obdobju pred epidemijo. Na tuje turiste je odpadlo 77 odstotkov vseh avgustovskih turističnih prenočitev.

Domači turisti pa so avgusta ustvarili 23 odstotkov vseh prenočitev. Turistični nastanitveni obrati so poročali o nekaj manj kot 196.000 njihovih prihodih in skoraj 698.000 njihovih prenočitvah, kar je polovico manj kot v istem mesecu prejšnjega leta, ko so prebivalci Slovenije lahko koristili turistične bone. Obenem je bilo domačih prenočitev devet odstotkov več kot avgusta 2019.

Tuji turisti v Ljubljano, domači v Piran

Tuji turisti so največkrat prenočili v občini Ljubljana, v prestolnici so ustvarili 98 odstotkov vseh prenočitev, domači pa v občini Piran. Slednja je bila tudi občina z največ turističnimi prenočitvami.

Med tujimi turisti so največ prenočitev so ustvarili tisti iz Nemčije: nekaj več kot pol milijona prenočitev oz. 22 odstotkov vseh, največkrat so prenočili v občini Bovec. Po 11 odstotkov prenočitev so ustvarili turisti iz Nizozemske in Italije. Sledili so turisti iz Francije, ki so najpogosteje prenočili v Ljubljani, ter turisti iz Češke in Avstrije, navaja statistični urad.

Največ prenočitev je bilo sicer avgusta v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (38 odstotkov), največji delež med njimi je imela občina Bled. Petina prenočitev je bila v obmorskih občinah, 15 odstotkov pa v zdraviliških.

Med vrstami občin se je v primerjavi z istim mesecem preteklega leta število prenočitev najbolj povečalo v Ljubljani, za 57 odstotkov, najbolj zmanjšalo pa v zdraviliških občinah, za 16 odstotkov.

Upoštevaje vrste nastanitvenih obratov so domači in tuji turisti največ prenočitev v osmem letošnjem mesecu ustvarili v hotelih, in sicer skoraj 915.000 prenočitev oz. 30 odstotkov vseh. Sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (26 odstotkov vseh) ter kampi (24 odstotkov vseh).

Od začetka januarja do konca avgusta je Slovenijo obiskalo okoli 4,34 milijona turistov. Njihovih prenočitev je bilo 11,72 milijona, kar je več kot v celotnem letu 2021.

Domači turisti so ustvarili 4,2 milijona prenočitev oz. 11 odstotkov več kot v istem obdobju lani, tuji pa 7,53 milijona oz. 138 odstotkov več kot leto prej.