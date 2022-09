Oblasti v Damasku so sprva poročale o najmanj 34 smrtnih žrtvah, ob tem pa opozorile, da bi lahko število žrtev še naraslo. Navedli so tudi, da so 20 preživelih odpeljali v bolnišnico v sirskem pristaniškem mestu Tartus, a da je veliko ljudi še pogrešanih.

Med mrtvimi so po navedbah sirskih zdravniških virov tudi ženske in otroci.

Kot je za dpa povedal libanonski vir v pristanišču Tripoli, je čoln, ki je prevažal približno 120 do 150 migrantov različnih narodnosti, vključno z Libanonci in Sirci, v torek izplul iz kraja Minijeh blizu Tripolija proti grški obali.

»Skušali so doseči Evropo (...). Ljudje so obupani, želijo zapustiti Libanon, ker so življenjske razmere nevzdržne,« je povedal Ahmad Tilavi, sorodnik ene od žrtev.

Sirski observatorij za človekove pravice, ki spremlja razmere na terenu, je potrdil, da je število žrtev doseglo 51. Dodali so, da se iskalne in reševalne operacije nadaljujejo in da bo število žrtev verjetno še naraslo.

Čoln se je prevrnil v sirskih teritorialnih vodah, nasproti otoka Arvad pri Tartusu, je še sporočila organizacija.

Zaradi poslabšanja gospodarskih razmer v Libanonu, ki nudi zatočišče več milijonom beguncev zaradi sirske vojne, mnogi libanonski, sirski in palestinski begunci na nezakonit način skušajo priti v Evropo, pri čemer tvegajo nevarno pot čez morje v upanju na boljše življenje.