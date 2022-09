54-letni voznik terenskega vozila je včeraj popoldan med vožnjo po Novem mestu opit trčil v štiri vozila, pri čemer je vsakič odpeljal s kraja nesreče. Policisti so ga moškega, ki je po navedbah PU Novo mesto kazal očitne znake alkoholiziranosti, kmalu izsledili. Ker je alkotest odklonil, so mu odvzeli prostost in ga pridržali. O njegovi odgovornosti bo odločalo sodišče.

Okoli pol šeste ure včeraj popoldan je 54-letnik najprej trčil v dva parkirana avta na Novem trgu v središču mesta, brez ustavljanja je vožnjo nadaljeval proti Westrovi ulici, kjer je zaradi premajhne bočne razdalje trčil v avtomobil voznice, ki je ustavila pred križiščem. Vožnjo je brez ustavljanja tudi tokrat nadaljeval, v Šegovi ulici je zaradi nepravilnega premika trčil v še en parkiran avtomobil. Na tej ulici so ga policisti tudi prijeli.