Zdravniki se še vedno borijo za življenje 36-letnega Gorana M., ki naj bi v sredo razstrelil bankomat v predmestju Zagreba in pri tem uporabil prekomerno količino plina. V eksploziji je Gorana M. dobesedno sezulo; eden od njegovih športnih copatov je poleg sledov krvi ostal na kraju dogajanja kot nema priča propadle akcije. Hudo poškodovani storilec, ki je zaradi eksplozije oglušel, tako da mu je iz nosu začela teči kri, poškodovano pa je imel tudi roko, je poskušal pobegniti. Ampak poškodbe so bile prehude in primoran je bil zaprositi za zdravniško pomoč. Preiskovalci so prepričani, da se ropa bankomata ni lotil sam; njegovi pajdaši so pobegnili, sumijo, da z ukradenim avtom.

Odnesli niso ničesar

Kot je pokazala dosedanja preiskava, storilcem iz bankomata ni uspelo ukrasti niti ene lipe. Eksplozija je povzročila le gmotno škodo na dveh bankomatih in v trgovini, v sklopu katere sta bila. Okoliške prebivalce je zelo vznemirila in prestrašila. Ob 3.20 so najprej zaslišali pok, okenska stekla so se zatresla. Na bližnji trgovini se je sprožil alarm. Takoj so klicali policijo. Mnogi so mislili, da se je zgodila prometna nesreča. Toda ker na cesti ni bilo videti nič nenavadnega, so nekateri sklepali, da imajo pri katerem od sosedov težave s plinom. Po poku so zaslišali tudi moške glasove. Nekaj jih je videlo avto, ki je z odprtimi vrati sunkovito speljal po ulici. Osupli so si ogledovali dele bankomata, ki so se raztreščili po dvorišču.

Ker je Goran M. tako hudo poškodovan, ga seveda še vedno niso uradno aretirali. Je pa pod nenehnim nadzorom policije, ki med čakanjem, da si bo opomogel, vodi intenzivno kriminalistično preiskavo, da bi prijela sostorilce. Opravlja tudi hišne preiskave in zaslišuje sorodnike. Preiskava bo pokazala, ali je Goran M. kakor koli povezan s podobnimi incidenti, ki se zadnje čase dogajajo pri sosedih. Ropi bankomatov so letos na Hrvaškem bolj pogosti kot prejšnja leta in največ se jih storilci lotevajo ravno s pomočjo plinskih eksplozij. Letos je bilo samo v Zagrebu več kot deset takšnih primerov, dogajajo pa se tudi drugje na Hrvaškem.