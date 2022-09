Izdelan podrobni načrt ukinitve slabe banke

Podroben načrt prenosa premoženja in obveznosti z DUTB na Slovenski državni holding (SDH) je pripravljen, vlada pa se bo z njim seznanila predvidoma do konca meseca. Na SDH naj bi bile prenesene tudi nepremičnine, za prevzem katerih sta izrazila zanimanje Stanovanjski sklad RS in ministrstvo za delo.