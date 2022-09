Kot so nam povedali naši viri na Trstenjakovi in Erjavčevi cesti, sta Janez Janša in Borut Pahor zaradi našega zapisa včeraj namreč odpirala šampanjec. Prvi je mislil, da bo svojo stranko lahko v kratkem popeljal do novega koalicijskega seštevka, ki bi nam in njemu prinesel še četrto Janševo/SDS-ovo vlado. Pahor pa se je očitno veselil, da se njegov mandat še nekaj časa ne bo iztekel. A žal moramo oba razočarati. Šlo je za našo napako. In ker nas je dovolj v hlačah, se zanjo tudi javno opravičujemo.