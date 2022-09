Celjani, ki imajo med 16 ekipami v ligi prvakov najmlajšo ekipo (povprečna starost 22,81 leta, Kiel tretjo najstarejšo – 27,77), so dokazali, da favoriti obstajajo le na papirju, odloča pa se na igrišču. Mnogi pivovarski skalp štirikratnih prvakov Evrope primerjajo z nedavno senzacionalno zmago košarkarjev Poljske proti Sloveniji v četrtfinalu EP, ko je popolni avtsajder poskrbel za senzacijo proti izrazitemu favoritu. Primerjava ni daleč od resnice, še posebej, ker je celjski »otroški vrtec« večji del dvoboja v Zlatorogu (z izjemo uvodnih 12 minut) suvereno šolal zvezdniško zasedbo s severa Nemčije.

Toskićev največji skalp

Domači trener Alem Toskić je taktično zasenčil svojega stanovskega kolega in vrstnika (oba stara 40 let) na Kielovi klopi Filipa Jicho in v kratki trenerski karieri – pred lanskim prihodom v Celje je vodil le madžarski Csurgo – dosegel svoj največji skalp. »Ponosen sem na svoje fante, ki so od prve minute verjeli v zmago. Imajo kakovost in vrednost, ki so jo znova dokazali, le še bolj morajo verjeti v svoje sposobnosti,« je ocenil Alem Toskić. »To je za nas fantastičen dosežek, ki smo si ga vsi zelo želeli. Igrali smo proti eni najboljših ekip v Evropi, a se izziva nismo ustrašili. Borili smo se kot levi, si pomagali v vseh segmentih igre in to je bil ključ do zmage. Vedeli smo, da smo hitrejši, in to smo s hitro igro želeli izkoristiti, kar nam je uspelo,« je dodal Toske.

Deset golov iz 14 poskusov, od tega sedem v 16 minutah prvega polčasa – to je bil izkupiček kapetana Aleksa Vlaha, ki je pred lanskim prihodom v Celje igral za domači Koper in Zagreb. »Mislim, da je to največja zmaga v moji karieri. Noč pred tekmo sem sanjal o zmagi in sanje so se uresničile. Tudi popoldne nisem mogel spati, saj sem komaj čakal na tekmo. Najpomembneje je, da smo zmagali kot ekipa, kolektiv. Sočasno upam, da je zmaga najbolje možno povabilo za naše navijače, da v večjem številu pridejo v Zlatorog in da bo ta na naslednjih tekmah poln,« je Aleks Vlah upravičeno pokritiziral slab obisk proti Kielu.

Junak Vlah je upal na pivo

»Mislim, da z zmago nismo presenetili sebe, saj smo verjeli vase, smo pa zagotovo šokirali rokometno Evropo, če ne kar celoten svet,« je dejal 25-letni Koprčan, ki je po tekmi izrazil upanje, da bo trener Toskić vsakemu igralcu dovolil spiti eno pivo. Ne glede na to, ali se mu je želja uresničila, v celjskem taboru nimajo časa za slavje in evforijo. Že v nedeljo ob 18. uri jih v Rdeči dvorani v Velenju čaka derbi slovenske lige z Gorenjem, v četrtek pa v ligi prvakov gostovanje v Barceloni. In medtem ko je organizator celjske igre Vlah blestel v Zlatorogu, je na istem igralnem položaju pri Kielu Slovenec Miha Zarabec obsedel na klopi. Zaradi bolečin v hrbtu (začutil jih je med ogrevenjem pred tekmo) ni igral niti sekunde, zaradi močnega udarca v glavo pa ni ga bilo niti v kadru za evropsko tekmo proti norveškemu Elverumu. A vprašanje je, ali bi lahko Trebanjec preprečil prvi poraz svojega kluba v tej sezoni, potem ko je Kiel dobil šest zaporednih tekem: nemški superpokal proti aktualnemu državnemu prvaku Magdeburgu, štiri v domači ligi in proti Elverumu v ligi prvakov.

Vratar Gal Gaberšek je bil poleg Vlaha junak zmage pivovarjev. Po uradni statistiki je že v prvem polčasu zbral 13 obramb, v drugem nobene. »Zadovoljen sem s svojo predstavo, predvsem v prvem polčasu. V drugem sem malce padel, a so bili soigralci sijajni,« je priznal 21-letni Gal Gaberšek. Ne glede na njegovo slabšo predstavo v drugem delu so Celjani dosegli prvo evropsko zmago v sezoni: »Že od prvega trenutka, ko smo stopili na igrišče, smo verjeli, da lahko presenetimo. Prikazali smo neverjetno predstavo, a najpomembneje je, da smo se držali dogovorjene taktike. Veseli in ponosni smo, da smo premagali velikana. Zelo težko je doseči toliko golov proti kakovostnemu tekmecu, zmaga proti vrhunski ekipi pa je dobra za samozavest igralcev in ekipe.«