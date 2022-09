Slovenski reprezentanti in reprezentantke v smučarskih skokih so se udeležili slovesnosti ob začetku prodaje večdnevnih vstopnic (dnevne bodo na voljo od 1. novembra naprej) za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju med 21. februarjem in 5. marcem 2023 v Planici. Ob tej priložnosti je združenje Forum nordicum podelilo posebno priznanje kraljica zime slovenski skakalki Urši Bogataj, ki se je nagrade zelo razveselila, medtem ko njena reprezentančna kolegica Nika Križnar okreva po zvinu gležnja in naj bi se na skakalnico vrnila najkasneje čez tri tedne.

Hrgota: Najbolje skačejo Zajc, Lanišek in Kos

Pred skakalci sta še zadnji dve tekmi poletne velike nagrade konec tedna v Hinzenbachu v Avstriji in v začetku oktobra v Klingenthalu v Nemčiji, medtem ko se bo nova sezona svetovnega pokala začela že 5. novembra v Visli na Poljskem. »Stanje v ekipi je zelo dobro. Držimo se rdeče niti zastavljenega programa, edina težava je poškodba gležnja Žiga Jelarja. Timi Zajc, Anže Lanišek in Lovro Kos delujejo najboljše, tudi Peter Prevc je blizu njim. Vesel sem, da Domen Prevc ni klasičen, kot je bil v preteklih poletjih, in ne trepetamo, ali se bo sestavil do zime. Letos se je stvari lotil bolj z glavo. Vstopamo v odločilni del priprav, ko bomo tudi testirali opremo, sredi oktobra bomo trenirali na ledeni smučini v Oberstdorfu, nato pa bosta pripravljena tudi že Kranj in Planica,« je pojasnil selektor slovenske vrste Robert Hrgota, ki je skupaj s fanti požel pohvale za oblačila po najnovejši modi, v katerih so delovali kot manekeni.

Ker bo v sezoni veliko tekem, je slovenska reprezentanca z najboljšimi doslej izpustila večino preizkušenj za poletno veliko nagrado. Le Peter Prevc je nastopil minuli teden v Rasnovu v Romuniji, saj bo zaradi osebnih razlogov izpustil Hinzenbach, kjer bosta od najboljših nastopila Timi Zajc in Anže Lanišek, 1. in 2. oktobra v Klingenthalu pa polna reprezentanca A. »Ker smo izpustili nekatere tekme, smo imeli več časa, da smo se posvetili novostim. Kaj prinašajo, bodo pokazale šele tekme pozimi, saj se poleti še vsi iščemo. Fantje so se dobro spočili, nabrali moči in energijo, da bodo na polno startali v sezono,« je razlagal Hrgota, ki je imel na treningih v Planici veliko primerjave z ekipami Nemčije, Avstrije, Norveške... »Na treningu smo lahko vsi konkurenčni, a nekaj veljajo le tekme. Vsi gledamo drug drugega, vseskozi iščemo rezerve, saj je vsaka reprezentanca dobra v določenem segmentu,« je zaključil Hrgota.

V središču zanimanja je bil Peter Prevc, ki je 20. septembra praznoval 30. rojstni dan, zato je prejel tudi torto. »Vse je isto, le številka je malo bolj okrogla kot 29,« je odvrnil Peter Prevc na vprašanje, kakšni občutki ga prevevajo ob rojstnem dnevu. Prejšnji teden je tekmoval na poletni veliki nagradi v Rasnovu, kjer je med posamezniki osvojil 14. mesto, na tekmi mešanih ekip, kjer je bila v zasedbi tudi sestra Nika, pa drugo mesto. »Posebni občutki so bili pred tekmo in po njej, vmes pa je vsak v svojem svetu. Ko eden najbližjih ljudi doseže super uspeh, kot ga je Nika, je posebno doživetje in sem neizmerno ponosen nanjo,« je razlagal najstarejši izmed petih otrok v družini Prevc in priznal, da njegova predstava v Rasnovu ni bila najboljša.

»V Romuniji sem se tudi že na tekmi leta 2020 zelo boril s skakalnico. Formo bo treba še zelo dvigniti, da bom lahko izpolnil svoje želje in realna pričakovanja. Ko pride september, mraz in zadnje tekme poletne velike nagrade, se pomalem pojavijo nervoza, navdušenje, tudi evforija pred začetkom zime. Trenutno stanje je zanimivo, zabavno in živčno. Občutki in razpoloženje se menjajo,« je bil zgovoren Peter Prevc. Posebej je poudaril, da je na marsikateri tekmi svetovnega pokala doživel veliko slabšo nastanitev in gostoljubje kot v Romuniji.

Lovru Kosu koristilo poležavanje na Sardiniji

Anže Lanišek je bil v minuli sezoni s sedmim mestom najboljši Slovenec v skupnem seštevku svetovnega pokala, letos pa si želi še višje. »Marsikaj moram še narediti, da bo pozimi vse delovalo tako kot mora. Forma je toplo in hladno. Nekateri skoki so dobri, nekateri pa malo manj,« je bil jasen Anže Lanišek, ki je velik športni navdušenec. Zaradi obilice tekmovanj je za njim pester navijaški mesec, ko je navijal za slovenske košarkarje in odbojkarje, medtem ko je formula ena na programu vse leto. »Poleti sem bil že na vrhu, zato me veliko bolj zanima zima, v kateri je cilj, da bi od januarja naprej skakal na vrhunski ravni. Trenutno je vse zelo obetavno in deluje dobro,« je poročal Timi Zajc.

Lovro Kos je tekmoval na tekmah celinskega pokala v Stamsu v Avstriji (4. in 5. mesto), konec tedna pa bo v drugi skakalni ligi skakal še v Klignethalu. »Zelo sem pogrešal tekme. Potrebujem jih, da ujamem ritem in se primerjam s konkurenco, da vidim, koliko imam prostora za napredek. Na treningih nisem suveren, na tekmi v Stamsu pa sem se dobro zbral. Imam nekaj rezerve v opremi, ki jo bomo nadgradili na ledeni smučini,« je izstrelil Lovro Kos, ki si je privoščil tudi počitnice s poležavanjem na plažah Sardinije.