Prah po izpadu slovenske košarkarske reprezentance v četrtfinalu evropskega prvenstva proti kakovostno precej slabši Poljski se je nekoliko polegel, grenak priokus pa bo bržkone ostal še dolgo časa. Igralci so se že raztepli po klubih, saj je pred vrati nova sezona. V Sloveniji se bo tradicionalno začela s superpokalnim obračunom. Danes ob 20.15 se bosta v dvorani Poden v Škofji Loki, od koder prihaja lanski prvak 2. SKL LTH Castings, pomerila državni in pokalni prvak Cedevita Olimpija ter podprvak in pokalni finalist Helios. Ljubljančani so do zdaj v vitrine pospravili že deset tovrstnih lovorik in so v vlogi izrazitega favorita, Domžalčani pa v dozdajšnjih treh poizkusih še niso prišli do superpokala.

Tako Cedevita Olimpija kot Helios sta pred letošnjo sezono precej prevetrila moštvo. Prvi zaradi želenih sprememb v moštvu, drugi zaradi finančnih vzrokov. Zmaji so sicer naredili pomemben posel, ko so v Ljubljani zadržali del jedra moštva. Predvsem jim je veliki met uspel s podaljšanjem pogodbe Yogiju Ferrellu, pa tudi Edu Muriću, Zoranu Dragiću in Alenu Omiću. Zavoljo finančno izjemne ponudbe turškega Bahcesehirja je odšel kapetan moštva v zadnjih treh sezonah Jaka Blažič, v tej vlogi ga bo zamenjal Murić, od glavnih akterjev pa še Jacob Pullen, Melvin Ejim in Zach Auguste. Novinci so Josh Adams, Aaron Harrison, Lovro Gnjidić, Marko Jeremić, Amar Alibegović, Karlo Matković in Jan Kosi, povratnik pa Rok Radović. »Za nami so nenavadne priprave, saj so bili številni igralci na reprezentančnih akcijah, ki so se nato priključevali eden za drugim, ampak smo improvizirali in iz tega obdobja izvlekli najboljše, kar smo lahko. Nekateri igralci so se v Ljubljano vrnili poškodovani, zato nekaj težav zagotovo imamo, kljub temu pa smo zadovoljni z opravljenim. Delo sicer stopnjujemo, še vedno pa bomo potrebovali kar nekaj časa, da pridemo do želene forme in kemije,« sporoča trener Olimpije Jurica Golemac.

Če je bilo ob koncu sezone pri Heliosu, ki je prišel do finala državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja, veliko neznank, so te v vodstvu hitro razrešili in začeli s sestavljanjem moštva. Na mestu trenerja je ostal Dejan Jakara, ki je podaljšal pogodbo za dve leti. »Cilj bi bil narediti korak naprej, čeprav je to zelo težko,« je po koncu finala v lanski sezoni povedal Dejan Jakara, ki takrat ni vedel, ali bo še naprej sedel na klopi Domžalčanov. Morda bi do presenečenja zavoljo uigranosti, saj je imel celotne priprave na voljo celotno moštvo, še najlažje prišel prav na superpokalnem obračunu, a je razlika v kakovosti med moštvoma precejšnja. Od nosilcev v lanski sezoni so sicer Športno dvorano Domžale zapustili Leon Šantelj, Aljaž Bratec, Miroslav Pašajlić, Carlbe Ervin, Venkatesha Jois in Bine Prepelič, novinci pa so Austin Luke, Jan Babič, Lovro Buljević, Dennis Tunstall in Niko Bačvić.