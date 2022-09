Gostovanje 22-letnega nogometnega zvezdnika Erlinga Brauta Haalanda z norveško reprezentanco jutri ob 18. uri v Stožicah v Ljubljani je med slovenskimi ljubitelji nogometa povzročilo takšno evforijo, kot če bi v slovensko prestolnico prišla Argentinec Lionel Messi ali Portugalec Cristiano Ronaldo, katerih karieri sta po več kot desetletju velikega medsebojnega rivalstva sicer v zatonu. Največji slovenski stadion bo razprodan, saj nekateri obiskovalci ne bodo prišli zaradi Slovenije, ampak le zato, da bodo v živo videli zvezdnika Manchestra Cityja, ki je pravi stroj za doseganje golov.

Anglijo ima v genih

Haalandu je bil nogomet položen v zibko, saj je bil njegov oče Alfine odličen nogometaš s kariero v Angliji in tudi norveški reprezentant. Erling ima Anglijo v genih, saj se je rodil v Leedsu, nato pa do četrtega leta živel še v Manchestru, kjer je oče igral za City, preden se je družina vrnila v Bryne na Norveškem, rojstni kraj njegovih staršev. Nogomet je začel trenirati pri petih letih v domačem klubu Bryne, v otroštvu pa se je ukvarjal še z drugimi športi, kot so rokomet, atletika, golf... V vseh je pokazal izjemno nadarjenost in bi bil uspešen tudi v njih, če ne bi izbral nogometa. Nogomet je najprej igral na krilu, ko pa je postal osrednji napadalec, je postal stroj za doseganje golov in v članski ekipi prvič zaigral tri mesece pred 16. rojstnim dnevom. Začel se je njegov bliskovit vzpon, saj je pri 16 letih podpisal za Molde (trener Ole Gunnar Solskjaer), 1. januarja 2019 je postal član avstrijskega Salzburga, od koder se je že po letu dni preselil v Borussio iz Dortmunda, letos poleti pa v Manchester City.

195 centimetrov visoki Haaland ima vse lastnosti popolnega napadalca, zato je eden najboljših na svetu. Svojo višino in telesno moč izkorišča, da zadrži žogo, ko je obrnjen s hrbtom proti golu, dobiva dvoboje in v igro vključi soigralce. Zaradi izjemne nogometne inteligence je njegovo gibanje po igrišču racionalno za soigralce, z menjanjem smeri in ritma pa nepredvidljivo za tekmeca. Na račun motoričnih sposobnosti gole dosegla z glavo in obema nogama. Zgleduje se po Zlatanu Ibrahimoviću in Cristianu Ronaldu, za Virgila van Dijka in Sergia Ramosa pa pravi, da sta najboljša branilca, proti katerima je igral. Je tip igralca, ki je še edino manjkal v mozaiku Manchester Cityja, ki ga je sestavil trenerski perfekcionist Pep Guardiola.

Do golov tudi s pomočjo kebaba in čokoladne torte

Da na igrišču deluje kot stroj za doseganje golov, je posebej pozoren na prehrano, ki pa ni klasična dieta za nogometaša. Na dan zaužije po šest obrokov, temelj so perutnina, testenine, ribe in morski sadeži, vendar brez soli in olja. »Zelo rad imam tudi kebab. Jem ga nekajkrat letno, običajno ko sem doma na počitnicah. Zelo rad veliko jem, še posebej čokoladno torto. Ko sem leta 2017 prišel v Molde, sem bil visok 187 centimetrov. Ko sem dve leti kasneje odhajal, sem imel 193 centimetrov in 20 kilogramov več,« je povedal Erling Haaland v enem izmed intervjujev. Tisti, ki so ga obiskali na njegovem domu, so videli, da ima v hladilniku tudi srce in jetra. »Skrbim za svoje telo. Hrano, ki jo jem, dobim od dobavitelja, ki svoje živali pase na prostem in v njihovih telesih ni nobene kemije,« je sporočil Haaland.