Od njih zahteva plačilo 250 milijonov dolarjev kazni, od sodišča te zvezne države pa, da jim prepove vodenje podjetij, ki so registrirana v tej zvezni državi, in onemogoči pridobivanje posojil za pet let. Kot primer je navedla Trumpovo znamenito stanovanje v njegovi stolpnici na Peti aveniji v New Yorku. Njegovo vrednost je napihnil z navajanjem trikrat večje kvadrature od dejanske, je dejala Letitia James. Trump se je odzval z besedami, da gre za politični lov na čarovnice, njegov sin Donald mlajši pa, da želi Jamesova samo doseči svojo ponovno izvolitev novembra letos.

V ločenem primeru je zvezno sodišče pravosodnemu ministrstvu dovolilo pregled sto zaupnih dokumentov, ki so jih avgusta zasegli med hišno preiskavo na Trumpovem posestvu na Floridi. Njegovi odvetniki so trdili, da je predsednik s teh dokumentov oznako zaupno umaknil, niso pa tega z ničimer dokazali.