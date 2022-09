Dobra misel omogoča lepo in dolgo življenje

Monika Kovač je 17. septembra dopolnila 105 let, praznovanje njenega rojstnega dne pa še kar traja. Gospa svojih častitljivih let še zdaleč ne kaže, človek bi ji prisodil vsaj petindvajset let manj. V svoji lično opremljeni garsonjeri nas je sprejela odprtih rok, nasmejana, jasnih in iskrivih misli ter urejena do potankosti.