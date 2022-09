V Osnovni šoli Savsko naselje so se še maja pripravljali na za julij predvideno prenovo šole, a jih je Mestna občina Ljubljana konec maja obvestila, da bo morala prenova še nekoliko počakati. Kot pomemben vzrok za prestavitev začetka prenove je občina v dopisu šoli navedla negotove razmere na gradbenem trgu, ki se lahko odrazijo v zamudah pri izvedbi projektov in podražitvah med samo gradnjo.

V občinski službi za razvojne projekte in investicije so junija pojasnili, da bodo gradbena dela na šoli stekla predvidoma 1. februarja prihodnje leto. Kot kaže, bo prenova šole resnično prišla na vrsto v začetku prihodnjega leta, saj je občinska služba za javno naročanje nedavno objavila javno naročilo, s katerim išče cenovno najugodnejšega izvajalca prenove. Zainteresirane gradbene družbe lahko občini svoje ponudbe oddajo do 14. oktobra do 12. ure. Nato bo sledil pregled ponudb in izbor najboljše. Občina je že v razpisni dokumentaciji potencialne zainteresirane ponudnike opozorila, da morajo biti tako gradbena dela kot tudi primopredaja objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja zaključeni najpozneje do 1. septembra 2023.

Če bodo gradbinci uspešno opravili dela v zastavljenem roku, bodo učenci Osnovne šole Savsko naselje le pet mesecev šolo obiskovali na začasni lokaciji v BTC. To pomeni tudi, da bo naslednja generacija prvošolčkov prihodnje leto šolski prag prvič prestopila na svoji bodoči šoli in ne na začasni lokaciji. »Izvedbo načrtujemo tako, da so otroci kar najmanj časa zunaj matične šole,« so takrat dodali v občinski službi.

Rušitve in novogradnje

V trenutno veljavnem proračunu občine je vrednost prenove Osnovne šole Savsko naselje ocenjena na 4,2 milijona evrov. Razpisna dokumentacija kaže, da bo moral izbrani izvajalec porušiti tako imenovani povezovalni trakt D, kjer sta kuhinja in jedilnica, ter trakt E, kjer sta hišniška delavnica in toplotna podpostaja. Na mestu trakta D bo moral izvajalec zgraditi nov vezni trakt s pritličjem in enim nadstropjem, kjer bodo kuhinja, jedilnica in večnamenska dvorana. Na mestu trakta E bodo gradbinci v enakih merah kot dosedanji objekt zgradili nov pritlični trakt s skladiščem, vrtno uto in kolesarnico. Del šole bo nadzidan z dodatnima etažama, v katerih bodo šolske učilnice.

Projekt prenove Osnovne šole Savsko naselje vključuje tudi ureditev okolice šole, saj bodo morali gradbinci pred novim traktom D zasnovati prostor za šolski vrt. Poleg tega je predvidena tudi ureditev novega parkirišča na mestu, kjer je trenutno sedem parkirnih prostorov. Na novem parkirišču bo štirinajst parkirnih prostorov. Sočasno s prenovo in dozidavo šole bo občinski koncesionar za energetsko prenovo javnih objektov energetsko prenovil šolo.