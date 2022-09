Mladi naj bodo publika mladim

V začetku tega leta sem prejel prijazno povabilo selektorice Emine Omerović iz Sarajeva, da z muzikalom Figarova svatba v izvedbi naše gledališke skupine English Student Theater II. gimnazije Maribor v začetku septembra ponovno odpremo mednarodni festival srednješolskih gledališč Juventafest v Sarajevu. Festival letos praznuje deseto obletnico svojega delovanja in je rezultat prizadevanj in naporov Jasne Diklić, priznane igralke iz BiH. Festival ima vse značilnosti festivalov: razpis, selekcija, predstave, nagrade. Od številnih gledaliških festivalov pa se razlikuje po tem, da vsi udeleženci v času festivala bivajo v Sarajevu. Za njih so organizirane različne gledališke delavnice, prav tako pa si ogledajo predstave drugih skupin. Na tak način bogatijo svoje znanje, obenem pa napolnijo dvorane in s tem poskrbijo, da mladi igralci ne igrajo pred praznimi dvoranami.