Nepreslišano: Boštjan Videmšek, novinar in publicist

Ruski predsednik Vladimir Putin se je odločil, da (njegova) vojna pride domov. Z uvedbo delne mobilizacije – in še prej z odločitvijo za tako rekoč takojšnjo izvedbo referendumov na okupiranih ukrajinskih ozemljih – je Kremelj priznal propad svoje vojaške strategije v Ukrajini in se obenem odločil, da »posebno vojaško operacijo« z mobilizacijo rezervistov pripelje v vsaj 300.000 ruskih domov. To je tako vojaško kot politično – kljub predvidljivosti – skupaj z jedrskimi grožnjami izjemno tvegana poteza.