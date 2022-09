Fides napoveduje stavko zdravnikov vsakokrat, ko na oblasti ni Janša

Bilo je zgolj vprašanje časa, kdaj se bo predsednik sindikata Fides Konrad Kuštrin prebudil. V času prejšnje vlade mu je muca pregovorno snedla jezik. Zdaj pa, ko ni več plačanih dodatkov zaradi epidemije, je izgubil potrpljenje in začel glasno jadikovati. Zakaj že? Zahteva izstop zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja. Krasno. Naj to zahtevajo še šolniki, vojska in policija. No, šalo na stran.