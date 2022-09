Stavka zdravnikov in zobozdravnikov, ki so jo napovedali pred kratkim za 19. oktober 2022 z razlogom, da izstopijo iz sistema enotnega plačnega sistema oz. bolje rečeno javnega zdravstva, kaže na težnjo, da je treba vse obstoječe rušiti, rušiti in še enkrat rušiti. Nikakršne pripravljenosti za sodelovanje pri spremembah sistema in za razvoj. Ni videti ne strokovne ne politične pripravljenosti za izboljšave, ki bi koristile vsem državljanom. Dve leti niso stavkali pri svojih političnih tutorjih, sedaj pa je naenkrat zopet priložnost. Pa ne za čistilke in kuharice in ostale iz skupine J, temveč egoistično seveda le zase. Ko je na oblasti »prava politična opcija«, so seveda tudi ukrepi »pravi« in takrat je pač treba »malo« podpreti stroko. Tudi tako, da so tiho.

Sicer pa je politizacija stroke, tudi pod krinko sindikalnega dela, nesprejemljiva in škodljiva. Ne glede na politično opcijo in pripadnost.

Predsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides dr. Konrad Kuštrin je po koncu sindikalnih priprav povedal, da so v sindikatu zbrali veliko število podpisov za izstop iz enotnega plačnega sistema. »Težko si predstavljam, da bi katera koli država ignorirala željo 3500 zdravnikov,« je dejal. Torej ne naša država, temveč katerakoli država. Kot da delajo v Ameriki ali v Čadu in ne v Sloveniji. Kot da razumejo le svoje potrebe po plačah in ne situacije v širši družbi. Značilno za politično angažirano »stroko«, ki ni sposobna identificirati bolnika, po drugi strani pa drži v kakšnem sefu kakšno zlato palico.

Pa lepo prosim, resnično ne mislim na vse zdravnike in zobozdravnike. V mislih pa imam odločevalce – vključno s prej navedenimi – ki niso sposobni organizirati skrajšanja čakalnih vrst, ustrezne spremembe zakonodaje, uporabe informacijske podpore pa še česa. Pa so imeli najmanj dve leti časa. Oziroma še veliko več. Prej bi rekel 30 let.

Vem samo, da pri veterinarski oskrbi za psa pridem isti dan v postopek za celotno zdravljenje. Se oproščam za primerjavo – nekdo bo navedeno izkoristil morda celo za argument, da je veterinarska oskrba privatna in bi zato tudi javno zdravstvo moralo biti privatizirano. Ne, ne mislim tega. Mislim na to, da je organizacijsko možno vsebinske probleme rešiti strokovno, hitro in ustrezno. Brez izgovorov in zavlačevanj. A vendar tudi brez metanj polen pod noge vsem akterjem, od zdravnikov do bolnikov in zdravih ljudi.

Končno je resnično že skrajni čas, da ta država reši zdravstveni problem.

Samo lepo prosim, ne mi govoriti in me tolažiti z izrazom »izziv«, ker imam tega »izzivanja« nas državljanov že po malem dosti. Torej, rešite problem! Kako? Saj imate znanje, vse možnosti, denar in čas. Pa tega slednjega ne raztegujte na dva mandata prosim. Ta nasvet velja seveda za trenutne oblastnike. Sicer se bodo prejšnji vrnili in zopet bo zgodba naslednjih 30 let enaka. Kot pri pevcu Otu in tisti pesmi, ko že 30 let stoji na postaji in čaka na vlak, ki prihaja …

Miloš Šonc, Grosuplje