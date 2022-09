Kot je pojasnil Peskov, bodo med vpoklicanimi rezervisti predvsem tisti z vojaškimi izkušnjami, pred odhodom na bojišče pa jih bodo tudi ustrezno izurili. Peskov je pri tem dodal, da je obrambno ministrstvo tisto, ki bo določilo maksimalno starost vpoklicanih rezervistov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Čeprav gre uradno le za delno mobilizacijo, je poteza povzročila nemir med ruskim prebivalstvom. Kmalu po Putinovem sredinem nagovoru so na spletnih straneh za prodajo letalskih kart v Rusiji zabeležili rast povpraševanja po letalskih vozovnicah, saj očitno želi veliko potencialnih rekrutov čim prej zapustiti državo.

Peskov je poročila o velikem povpraševanju po letalskih kartah označil za pretirana, poroča ruska tiskovna agencija Tass. »Ljudje bi morali zelo previdno obravnavati takšne objave, da ne bi postali žrtev lažnih informacij,« je še dodal.

V sredo je bilo v številnih ruskih mestih med protesti proti vojni in mobilizaciji aretiranih več kot 1300 demonstrantov, po zakonu pa je pridržanim osebam dovoljeno izročiti obvestila o službeni dolžnosti, je opozoril Peskov. Po navedbah aktivistov je nekaterim od njih na policijskih postajah že bilo ukazano, da se morajo zglasiti za mobilizacijo.

Putin je sicer v sredo odredil delno vojaško mobilizacijo in zatrdil, da je Moskva pripravljena uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, tudi jedrska, za zaščito »ruskega« ozemlja, potem ko so regije v Ukrajini, ki so pod nadzorom ruskih in proruskih sil, napovedale referendume o priključitvi k Rusiji.