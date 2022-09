Delegacije 116 ozemelj in organizacij bodo na pogreb na Japonsko pripotovale iz tujine, medtem ko bodo preostale poslale svoje predstavnike iz diplomatskih sedežev, ki so trenutno prisotni v državi, je sporočilo japonsko zunanje ministrstvo.

Med tistimi, ki so potrdili udeležbo na Abejevem državnem pogrebu prihodnji teden, so kanadski premier Justin Trudeau, podpredsednica ZDA Kamala Harris in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Na Japonsko pa bodo pripotovali tudi drugi ministri in javne osebnosti, na primer nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy in predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach.

Japonska bo od udeležencev pogreba zahtevala, da med slovesnostjo nosijo zaščitne maske, je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik vlade Hirokazu Matsuno. Zahteva po nošenju mask prihaja po razburjenju, ki so ga povzročile slike japonskih cesarjev Naruhita in Masako, ki sta se med pogrebom kraljice Elizabete II. sprehajala po Londonu in pozdravljala druge udeležence brez maske, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Uporaba mask med pandemijo covida-19 na Japonskem sicer nikoli ni bila obvezna, vendar je ljudi z njimi pogosto videti na ulicah, javnih prevozih in v zaprtih prostorih, še zlasti sedaj, ko se država bori z novim valom okužb.

Japonska bo za državni pogreb umorjenega nekdanjega premierja namenila 1,7 milijarde jenov (12 milijonov evrov). Sodeč po anketi javnega mnenja sicer več kot polovica volivcev nasprotuje takšni porabi javnega denarja, zaradi česar je tudi padla priljubljenost aktualnega premierja Fumia Kishide.