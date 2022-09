Po Hanovih besedah je bila glavna tema pogovora z evropskim komisarjem za notranji trg Bretonom energetska draginja. »Jasno sem povedal, kaj je Slovenija že naredila na tem področju in kaj pričakujemo od Evropske komisije. Strinjala sva se, da je trenutno pomembna absolutna solidarnost in sodelovanje med vsemi članicami in tudi komisijo,« je minister povedal na novinarski konferenci za slovenske dopisnike v Bruslju po koncu dvodnevnega obiska.

Veseli ga, da komisija tako kot Slovenija razmišlja o regulaciji cen tako elektrike kot plina, saj trg ne deluje več.

Evropska komisarka za konkurenčnost Vestager mu je obenem zagotovila, da bo komisija podaljšala začasni okvir državnih pomoči gospodarstvu v celotno prihodnje leto. Poleg tega namerava ta okvir prilagoditi na novo regulacijo trga z energenti.

Izpostavila je sicer, da zaradi krize ne smemo prenehati slediti dolgoročnim ciljem. Vzporedno moramo skrbeti za nadaljnji razvoj gospodarstva, kot je na primer intenzivno nadaljevanje zelenega prehoda. Če ga ne bomo izvedli, bi lahko po mnenju komisije energetska kriza traja še dlje časa, so navedli na ministrstvu za gospodarstvo.

S tega vidika je komisarka tudi pripravljena razmisliti o dodatnem predlogu Slovenije, da bi uredba EU o splošni skupinski izjemi za državne pomoči omogočala kombinacijo dodeljevanja regionalne pomoči in pomoči malim in srednje velikim podjetjem za investicije ter pomoči podjetjem za raziskovalno razvojne projekte.

Ministra je evropska komisarka pozvala, naj Slovenija pošlje svoj predlog sheme regulacije cene, s katero bi pomagali gospodarstvu v Sloveniji. »To se mi zdi ključno,« je na novinarski konferenci povedal Han. Dodal je, da mu je komisarka Vestager zagotovila, da želi, da bodo vse pomoči in sheme delovale za vse države enako.

Han je ob tem napovedal, da bo slovenska vlada prihodnji teden Evropski komisiji posredovala tudi podatke o tem, kaj je že storila za soočanje z energetsko draginjo in koliko jo je to stalo, pa tudi kaj namerava še storiti.