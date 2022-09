Po največjem požaru v zgodovini Slovenije, v katerem je zgorelo več kot 3500 hektarjev gozdov, travnikov in polj, se bodo glasbeniki konec tedna zbrali na dobrodelnem koncertu, na katerem bodo zbirali denar za obnovo Markove koče (edini pogorel objekt v požaru) ter tri prostovoljna gasilska društva - PGD Komen, PGD Kostanjevica na Krasu in PGD Renče-Vogrsko. Vsi nastopajoči in sodelujoči so k projektu pristopili »pro bono«, tako da bo v dobrodelne namene šel ves denar glasbenega maratona (vstopnice, hrana in pijača) pa tudi vse dodatne donacije. »Ko gre za gasilce, želimo poskrbeti za bodočo preventivo, njihovo še boljšo opremljenost in poplačilo nastale škode na poškodovani ali uničeni opremi,« sporočata organizatorja dogodka ŠKT društvo Farjovca in Danta Events.

Koncerti jutri in v soboto

Glasbeni maraton se bo začel že jutri v Zelenem gaju ob peti uri popoldan. Nastopili bodo Tinkara Kovač, Slavko Ivančič, Matjaž Zupan (California), Drago Mislej Mef, Bakan Rock Gang in DJ Lovro, Boštjan Pertinač, Božidar Wolfand Wolf, Chateau, Fair play, Las Vegas, Madbringer, Masters, Pikapolonica, Popr n soul, Prizma, Razvaline, Rock heart, The Maff in DJ Riki. Glasbeni maraton se bo nadaljeval na Vojščici v soboto ob četrti uri popoldan, ko bodo nastopili Pero Lovšin in Španski borci, Superhuman goats, Šank Rock akustika, The Foučers, Warfare (Italija), Zmelkoow, Ac Dc cover band, Anderkaver, Avtomobili, Heaven X, Ibunge, Link Der Wasser, Mary Rose, Odprava Zelenega zmaja, Pelhan, Perkakšns in DJ Riki.

Nepopravljiva škoda

Pošasten požar je letos poleti na Krasu za seboj pustil pravo opustošenje, škoda je ponekod nepopravljiva. Leta bo trajalo, da bi bo narava opomogla. Tako lokalni prebivalci kot ostali del Slovenije so hvaležni vsem gasilcem, sekačem, vojakom, civilni zaščiti in pripadnikom drugih enot, ki so sprva ogenj dva tedna požrtvovalno krotili, na koncu pa ga še uspešno pogasili.