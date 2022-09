Prvi kadrovski prepih v HSE

Slovenski državni holding (HSE) je po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah v sredo zvečer zamenjal pet od šestih nadzornikov v družbi Holding Slovenske elektrarne (HSE), ki velja za prvi nacionalni energetski steber. Novi nadzorniki so Barbara Gorjup, Boštjan Geršak, Nevenka Hrovatin, Miha Šebenik in David Valentinčič. Poslavljajo pa se dosedanji predsednik nadzornega sveta Franc Dover, Andrej Janša, Robert Celec, Janez Gutnik in Tjaša Prinčič. V osemčlanskem nadzornem svetu poleg treh predstavnikov zaposlenih medtem ostaja še predstavnik kapitala, dosedanji namestnik predsednika nadzornikov Denis Bele, ki ga SDH ni zamenjal. Menjava nadzornega sveta bi lahko bila uvod v menjavo vodstva družbe, na čelu katere trenutno sedi Viktor Vračar.