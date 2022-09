V La Parvi v Čilu so pod budnim očesom trenerja Grega Koštomaja trenirali izkušena Martin Čater, prvi slovenski as smukaške ekipe, Miha Hrobat ter mladi Nejc Naraločnik in novinec Rok Ažnoh, ki je sploh prvič treniral v Južni Ameriki. Vsega skupaj so v Južni Ameriki preživeli 28 dni.

Priprave v Ćilu so prvič lahko izpeljali po letu 2019 in premoru zaradi novega koronavirusa. V času zdravstvene krize so trenirali na evropskih ledenikih.

»Vsekakor je to kar dobrodošla razlika. Evropski ledeniki se talijo. Na južni polobli je bila zima, in pogoji zelo podobni zimskim. Vsekakor je to nekaj boljšega, velik preskok. Teh treningov smo bili vajeni še iz prejšnjih let. Vesel sem, da nam je uspelo. Z enomesečnim treningom sem zelo zadovoljen,« je dejal Čater.

»V prvem delu smo se posvetili tehniki, veleslalomu, potem smo nadaljevali s superveleslalomom in smukom. Bilo je veliko vseh elementov. Izkoristili smo čim več veleslalomskega treninga, vadili pa smo tudi drsalne smuk zavoje, skoke, smo naredili veliko bazo,« je še dejal trener.

»Moram pohvaliti vse po vrsti, so bili zelo prizadevni,« pa je dejal trener smukačev Koštomaj. »Imeli so dobre pogoje, ki smo jih skušali izkoristiti, tudi kot ekipa so se povezali, starejši so sprejeli najmlajšega člana. Martin in Miha pa sta se dobro znašla tudi v vlogi mentorjev mlajšima članoma,« je povedal Koštomaj.

Po podatkih Koštomaja so v La Parvi opravili skoraj 200 smučarskih km. Izpeljali so 60 km smuka ter prevozili 1200 vrat superveleslaloma in 2500 vrat veleslaloma, je še dejal.

»Cilje, ki smo si jih zastavili pred odhodom, smo v celoti realizirali, fantje so imeli tudi dovolj premora, da so lahko vzdržali naporne priprave,« je še dejal.

Nekaj pustili tam za drugo leto

Primerjali so se lahko tudi z drugimi, z Italijani, Francozi, Nemci. »So se dobro znašli, kar je dober obet. Vsak na svojem področju blestijo, upam, da bodo zdaj to vse znali združiti ter prenesti v zimo,« je napovedal. Slovenski smukači so zadnji teden trenirali tudi s smukaško svetovno prvakinjo Ilko Štuhec.

V Južno Ameriko so odnesli s sabo kar 1600 kilogramov opreme. »Vrnili smo je nazaj 1500 kg. Nekaj smo pustili za naslednja leta, da bomo lahko tam nadaljevali. Gre za količke in masažno mizo.«

Sezona v hitrih disciplinah se bo tokrat prvič začela že konec oktobra, s premiernima smukaškima tekmama v Zermattu. Pred uvodnima smukoma na povsem novi še nepreizkušeni progi s startom na 4000 metrih nad morjem bodo vadili v začetku oktobra na ledeniku Saas Fee v Švici in nato mogoče tudi v Zermattu.

Slovenski smukači so se v sklopu priprav v Čilu udeležili tudi tekem južnoameriškega pokala in potrdili dobro delo v poletnem obdobju. Na obeh smukih se je najbolj izkazal Miha Hrobat, ki je enkrat za seboj pustil vso konkurenco, enkrat pa se je zadovoljil s tretjim mestom.

Na dveh tekmah superveleslaloma je nastopil tudi Martin Čater, ta je izpustil smuka, ki je nase opozoril z drugim in sedmim mestom. V drugi najhitrejši smučarski disciplini je blestela francoska reprezentanca, Čatra pa je ugnal le Johan Clarey.