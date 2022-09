Z besedami, da ima Slovenija po vsem svetu samo prijatelje in nima sovražnikov, da je pošten posrednik in da »nenehno iščemo ustvarjalne in dobre rešitve za naše skupne izzive,« se je predsednik države Borut Pahor včeraj v govoru v generalni skupščini Združenih narodov zavzel za izvolitev Slovenije za nestalno članico varnostnega sveta v letih 2024-25. "Slovenija se je dokazala kot zanesljiv in zaupanje vreden član družine OZN,« je dejal.

Tako kot praktično noben govorec na splošni razpravi, ki poteka od torka, tudi Pahor ni šel mimo vojne v Ukrajini. Posebej je obsodil besede ruskega predsednika Vladimirja Putina o mogoči uporabi jedrskega orožja. Rusija je z napadom zamajala pravila ravnanja članic OZN pa tudi energetsko in prehransko varnost, je dejal. Zavzel se je za vložitev vseh naporov za vrnitev »dragocenega upanja v trajni mir v naša srca«, izpostavil pa tudi nalogo ohranjanja planeta za prihodnje generacioje.

Biden za konec vojne pod pravičnimi pogoji

Ameriški predsednik Joe Biden je v svojem govoru Rusijo obtožil spodkopavanja temeljnih načel Organizacije združenih narodov in odkritih "neodgovornih" groženj Evropi z jedrskim orožjem. »Bistvo te vojne je poskus preprosto pokončati pravico Ukrajine kot države do obstoja. In pravice Ukrajincev do obstoja," je rekel. Dejal je, da si ZDA želijo konec vojne »pod pravičnimi pogoji, ki smo jih vsi sprejeli: da ne moreš s silo zaseči ozemlja druge države«.

Podprl je širitev varnostnega sveta OZN z več nestalnimi in stalnimi članicami. Kitajski je izrecno sporočil, da "ne iščemo konflikta, ne iščemo hladne vojne« in da ZDA podpirajo politiko ene Kitajske ter statusa quo s Tajvanom ter očitno miril duhove, potem ko je nedavno izjavil, da bi ameriška vojska branila Tajvan v primeru kitajskega napada. ZDA ne bodo dovolile, da Iran pridobi jedrsko orožje, je rekel, so pa naklonjene jedrskemu sporazumu.

Iranski predsednik Ebrahim Raisi je v govoru dejal, da hoče Teheran zagotovila ZDA, da od sporazuma ne bodo spet odstopile, hoče pa tudi sojenje bivšemu predsedniku Donaldu Trumpu za napad in smrt poveljnik iranske revolucionarne garde Kasima Sulejmanija leta 2020.

Ponoči je bil na sporedu video govor ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. V prihodnjih dneh bo imel govor v generalni skupščini tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov.