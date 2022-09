Prvega aprila 2021 so Celjani igrali v osmini finala lige prvakov proti francoskemu PSG in v zaradi protikoronskih ukrepov praznem Zlatorogu izgubili s 24:37. To je bila do danes tudi njihova zadnja domača tekma med evropsko elito, kar 538 dni kasneje pa je v celjski rokometni hram prišel še en evropski velikan – Kiel. Štirikratni prvaki Evrope iz Nemčije so hitro povedli z 8:4 in vse je kazalo, da se jim obeta »sprehod« skozi Celje. A domači trener Alem Toskić je potegnil vrhunsko igralsko rošado, ki je spremenila potek tekme. V igro je poslal prvega organizatorja igre Aleksa Vlaha, ki je dosegel kar deset golov, skupaj z 21-letnim vratarjem Galom Gaberškom (v prvem polčasu neverjetnih 13 obramb, ustavil je kar 48 odstotkov strelov) pa sta zrežirala sanjski preobrat.

V na žalost sramotno praznem Zlatorogu (le okoli 1600 gledalcev) so gostitelji najprej izenačili na 8:8, nato povedli z 12:10, s skupnim delnim izidom kar 11:3 v pičlih 13 minutah pa so si priigrali štiri gole prednosti (15:11). Slovenci so imeli do konca polčasa kar 68-odstotno učinkovitost pri strelih na gol, Nemci pa le 45-odstotno. Takoj na začetku drugega polčasa so pivovarji prednost treh golov ob odhodu na veliki odmor podvojili (21:15) in 22-kratni prvaki Nemčije se niso več pobrali, čeprav je bil že v 32. minuti zaradi neposrednega rdečega kartona (udarec v glavo) izključen krožni napadalec Stefan Žabić. Oslabljena ekipa trenerja Filipa Jiche, ki je poleg Carlosa Ortega, Talanta Dušebajeva, Momirja Ilića in Börgeja Lunda član elitne peterice, ki je osvojila naslov prvaka Evrope tako v igralski kot trenerski vlogi, nikakor ni mogla ustaviti razigranih, hitrih in učinkovitih mladih Celjanov.

Pri Kielu (Slovenec Miha Zarabec ni niti za trenutek stopil v igro) je robustni krožni napadalec in nemški reprezentant Patrick Wiencek sicer dosegel deset golov ob le enem zgrešenem strelu, a tudi on ni mogel spremeniti poteka dvoboja. Prav tako ne Danec Niklas Landin, eden najboljših vratarjev na svetu, ki je ob 12 celjskih strelih zbral le eno obrambo. Domači igralci kljub prednosti niso popuščali in ne glede na tri zgrešene sedemmetrovke od skupno sedmih so dobrih pet minut pred koncem vodili s kar 36:30. V končnici tekme, na kateri so imeli fantastično, kar 76-odstotno učinkovitost pri strelih na gol, so malce stopili s plina in Kielu dovolili, da je omilil visok poraz.

Komaj 21-letni desnokrilni igralec Tim Cokan je dosegel pet golov in je bil skupaj s Hrvatom Antejem Ivankovićem drugi strelec celjske ekipe: »Kiel smo spoštovali, a se ga nismo ustrašili. Želeli smo si prikazati čim boljšo igro in to nam je v popolnosti uspelo. Dokazali in pokazali smo, da se lahko kosamo tudi z evropskimi velikani. Kljub fenomenalni predstavi je v naši igri še nekaj rezerv in možnosti za popravke.« Krožni napadalec Matic Suholežnik se je dobro kosal z nemškimi orjaki na šestmetrski črti in se še trikrat vpisal med strelce: »Saj smo pred tekmo vedeli, da so Nemci boljši, a smo verjeli vase. Sedaj smo presrečni. V Zlatorogu lahko pade čisto vsak nasprotnik. Imamo mlado ekipo, a bomo kljub temu šli na vsaki tekmi po zmago. Proti Kielu se nam je že izšlo.« V tretjem krogu bo ekipa trenerja Toskića v četrtek, 29. septembra, gostovala v Barceloni.