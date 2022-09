Te dni se na evropski plemiški sceni vse vrti okoli britanskih Windsorjev, a življenje na drugih evropskih dvorih se nadaljuje. Medtem ko britanska kraljeva družina poudarja pomen spoštovanja in negovanja tradicije, monaški knežji dvor še naprej prodaja svoj zadnje čase paradni izdelek: nesrečni zakon knežjega para. Med tistimi, ki so se pogreba Elizabete II. udeležili v živo, sta bila tudi monaški knez Albert II. in njegova soproga princesa Charlene. Zadnje čase ju kar pogosto videvamo skupaj in ne gre spregledati, kako zelo se trudita pustiti vtis, da je med njima vse v najlepšem redu. Jasno, gre za odziv na neštete članke in govorice o tem, da je njun zakon tik pred razpadom.

Se odnosi med njima res ogrevajo ali pa je to le še ena predstava za javnost, so se spraševali Monačani in drugi opazovalci, ko sta se zakonca pred dnevi pojavila na slovesnem dogodku v očarljivem francoskem mestecu Peille, na katerem sta skupaj položila temeljni kamen novega zavetišča za živali, ki mu bo predsedovala princesa. Mnoge je presenetilo, koliko naklonjenosti je princ izkazal soprogi, saj jo je po dolgem času v javnosti nežno poljubil na lice. Videli smo sicer že kak bolj strasten poljub, a tudi trud najbrž nekaj šteje. Njegova poteza je princesi, ki so jo razglasili za najbolj žalostno princeso na svetu, vsaj za hip pričarala medel nasmeh na obrazu. Redek prizor so seveda ujeli tudi fotografi, ki so ju spremljali.

Kot pišejo nekateri največji francoski mediji, naj bi par za ohranitev svojega zakona le našel skupni jezik. Knez naj bi Charlene obljubil izjemnih dvanajst milijonov evrov na leto, če se bo vedla v skladu s svojimi kraljevimi dolžnostmi in se z njim pojavljala na pomembnih javnih dogodkih. Uradno je informacijo zanikal. A vse glasnejše govorice o zakonskih težavah naj bi ga prisilile v ta obupani korak. Še zlasti hudo je bilo, ko se je na legendarnem Plesu vrtnic, osrednjem dogodku v monaškem družabnem letu, pojavil brez žene, kar je zelo vznemirilo monaško javnost.

»Charlene je svojega moža prisilila v podpis izjemno zaupne pogodbe,« piše francoski Voici, ki se sklicuje na vir iz neposredne bližine monaškega dvora. »Seveda princesa uživa številne privilegije, vendar njen denar ni vselej zagotovljen. Šla je skozi težko obdobje, zato je logično, da si želi svoj dohodek,« je povedal vir za Daily Mail.

Charlene je v začetku tega leta preživela dolge štiri mesece na okrevanju v Švici in bila skupaj skoraj leto dni ločena od družine, saj je pred tem preživela osem mesecev v Južni Afriki. Leta 2011 se je poročila s princem Albertom, že na poroki je jokala, zato od takrat slovi kot najbolj žalostna in nesrečno poročena princesa na svetu. V času njenega okrevanja na prestižni švicarski kliniki, kjer naj bi se sestavljala po izgorelosti, posledici zapletene in delno uspešne otorinolaringološke operacije, smo slišali marsikaj. Tudi to, da naj bi iskala način, kako se vrniti v svojo južnoafriško družino in pustiti monaško življenje z možem vred za sabo. Njeni odnosi z Albertom in svakinjama naj bi bili slabi, olje na ogenj pa je prilil še prihod nekdanje prinčeve ljubice na slavje ob prazniku svete Devote, medtem ko je ona še okrevala v Švici.