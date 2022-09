“To je neznanstvena politika!”

Ne strokoven, temveč zgolj birokratski je razlog, zakaj so posodobljena cepiva proti covidu-19, ki so prilagojena različici omikron, danes dostopna le cepljenim osebam. To je treba odpraviti, opozarjata strokovnjaka. Nova cepiva utegnejo namreč najbolj koristiti prav necepljenim.