Guardian in Dnevnik

Pogreb kraljice Elizabete II. je zaznamoval medije po vsem svetu. Eno najtežjih opravil smo imeli časopisi. Na naslovnico gre namreč zgolj ena velika fotografija. Katero izmed milijon fotografij, ki so bile na voljo s kraljičinega pogreba, izbrati? Katera bo najbolj povzela duha tega dogodka, katera bo res povedala več, kot lahko pove tisoč besed. Bralci Dnevnika veste, katero smo izbrali v našem skromnem uredništvu. Zdaj pa lahko pogledate še, katero fotografijo so izbrali in kakšno naslovnico so naredili pri enem največjih in najvplivnejših britanskih časopisov, ki velja za silno verodostojen vir informacij. Da, prav imate. Povsem podobni smo si … In ne, ni Guardian posnemal Dnevnika, kaj šele da bi Dnevnik posnemal Guardian. Očitno imamo pri uredniški presoji podobne poglede. In na to smo lahko ponosni.