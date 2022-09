Maja 2019 je takratni minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo (na fotografiji skrajno desno) podpisal dodatek k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo nove narodne in univerzitetne knjižnice in s tem napovedal obuditev projekta, a že takrat so se pojavljala predvsem vprašanja, kaj se bo zgodilo, ko bo treba zagotoviti denar za gradnjo. (Foto: Luka Cjuha)