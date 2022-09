Kočevje. Največja sprememba za promet v Kočevju bo na Ljubljanski cesti, v delu skozi ožje mestno središče. Tam bo po novem od semaforiziranega križišča pri nekdanji Nami do Hostla Bearlog mogoče voziti le enosmerno, v smeri od juga proti severu. Promet bo omejen na 30 kilometrov na uro.

Enosmerne bodo tudi ulice oziroma ceste za cerkvijo sv. Jerneja, v delu proti reki Rinži. Tam bo po novem veljal skupni prometni prostor, kjer bodo imeli prednost pešci in kolesarji, ki bodo lahko uporabljali tudi cestišče. Hitrost bo omejena na 20 kilometrov na uro. Povsem za motorni promet pa bo zaprta cesta mimo cerkve sv. Jerneja, od nove brvi čez Rinžo, ki naj bi jo uradno odprli oktobra, do srednješolskega centra. Na tak način bo vzpostavljena promenada, namenjena zgolj pešcem in kolesarjem.

»Namen take enosmerne omejitve je, da omejimo hitrosti skozi mestno jedro, ki so še vedno prevelike, da postopoma umikamo promet iz mestnega središča ter da omogočimo več prostora pešcem in kolesarjem,« je razloge za spremembo prometnega režima navedel župan Vladimir Prebilič. Z novo ureditvijo bodo po njegovih besedah dobili tudi nove parkirne prostore za prebivalce ožjega mestnega središča, ki so se pritoževali nad njihovim pomanjkanjem. Dodatne parkirne prostore bodo zagotovili na parkirišču pri nekdanji Nami, naj njih pa bo veljal sistem dovolilnic.

Nova ureditev vsaj dve leti

V občinski upravi so sprva načrtovali, da bi bil del mestnega jedra, kjer bo začel v soboto veljati novi prometni režim, povsem zaprt za redni motorni promet, a se za zdaj za to niso odločili. »Ko smo namreč naredili analizo prometnih tokov, smo ugotovili, da dokler nimamo vzpostavljene še ene razbremenilne ceste, lahko pride do težave, če bi morali zaradi nesreče ali česa drugega zapreti Tomšičevo cesto. Slednja namreč trenutno služi kot razbremenilna cesta za ožje mestno središče,« pravi Prebilič. Nova ureditev bo po njegovih besedah veljala vsaj nekaj časa, »nedvomno govorimo o letu ali dveh«, ob tem pa bodo na občini ves čas iskali tudi možnosti za ureditev dodatne razbremenilne ceste. »Ko bo namreč ta urejena, bomo lahko razmišljali tudi o popolni zapori mestnega središča za redni motorni promet,« pravi župan.