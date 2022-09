Kajzer je kršil zakon, zato je bil odpoklic nujen

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v torek v New Yorku zatrdila, da je veleposlanik v ZDA Tone Kajzer kršil zakon o zunanjih zadevah, zato je bil predčasen odpoklic nujen. Dodala je, da je s podrobnostmi seznanila predsednika Boruta Pahorja, ki je podpisal odpoklic veleposlanika, a je bil kritičen, ker ni bil predhodno obveščen o njegovi pripravi. Na pogovoru z ministrico je podal predlog, da se postopek odpoklica veleposlanikov v prihodnje formalno uredi enako kot postopek imenovanja veleposlanikov, kjer je posvetovanje s predsednikom republike sestavni del postopka odločanja. »Predsednika Pahorja sem seznanila s podrobnostmi predčasnega odpoklica veleposlanika. Prejšnji teden sem seznanila vlado, da je veleposlanik Kajzer kršil zakon o zunanjih zadevah z nepooblaščenim ravnanjem z depešo. Ni zaščitil niti samega prostora, pisarne, tehnologije. Bilo je več kršitev, tudi pravilnika o varovanju tajnih podatkov, tako da je predčasen odpoklic nujen ukrep, če želimo zaščititi zunanjepolitične interese Slovenije in seveda tudi diplomatsko službo,« je dejala ministrica. Predsednik Pahor meni, da je šlo pri odločitvi za odpoklic veleposlanika za nesorazmeren ukrep, saj da očitana mu kršitev ni imela škodljivega vpliva na zunanjepolitične interese Slovenije. Vlada je Kajzerja odpoklicala, potem ko naj bi ta predsedniku stranke SDS Janezu Janši posredoval vsebino diplomatske depeše, ki je zadevala prošnjo predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar, da se njena kandidatura objavi na vidnem mestu v veleposlaništvu za zbiranje podpisov za podporo. Takšna praksa glede objav je sicer nekaj običajnega. Na vprašanje, ali je Kajzer priznal dejanje, je ministrica odgovorila, da veleposlanik na pogovoru o tem ni govoril. Četudi morda sam ni posnel depeše in je poslal naprej, pa je dovolil, da je nekdo uporabil njegov računalnik in naslov, je dodala. Kajzer je na svojem facebook profilu zapisal, da odhaja z dvignjeno glavo in dodal, da vedno deluje v skladu z demokratičnimi vrednotami, kot karierni diplomat pa se bo vedno zavzemal za »dobrobit in krepitev naše diplomacije«. Kajzer naj bi tudi po odpoklicu ohranil delovno mesto v slovenski diplomaciji. Ministrica Fajonova pa je zatrdila, da MZZ trenutno še nima Kajzerjevega naslednika za položaj.