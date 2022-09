»V zadnjem letu je naš svet doživel velike pretrese in brutalno nepotrebno vojno, ki jo je izbral en sam človek,« je uvodoma dejal Biden in hkrati Rusijo obtožil, da je z napadom na svojo sosedo brezsramno kršila temeljna načela Ustanovne listine ZN. Pojasnil je, da si ZDA želijo, da bi se vojna končala pod pravičnimi pogoji in da je Rusija edina država, ki to zdaj preprečuje, poroča BBC.

»Tik pred napadom je ruski predsednik Vladimir Putin trdil, da je Ukrajino ustvarila Rusija in da nikoli ni imela prave državnosti. In zdaj smo priča napadom na šole, železniške postaje, bolnišnice in grozljivim dokazom ruskih vojnih zločinov,« je opozoril in med drugim omenil tudi nedavno odkrito množično grobišče v ukrajinskem mestu Izjum, kjer so po njegovih besedah na truplih bili jasni znaki mučenja. »Kdorkoli ste, kjerkoli živite, v karkoli verjamete, ob tem bi vam morala zavreti kri,« je še dodal.

V luči tega je obsodil vsakršno uporabo nasilja, osvajalne vojne in spreminjanje meja s prelivanjem krvi. Meni, da je zagovarjanje suverenih pravic manjših narodov in spoštovanje mednarodnega prava skupni temelj, na katerem morajo stati države članice ZN, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potem ko je Putin danes odredil delno vojaško mobilizacijo in zatrdil, da je Moskva pripravljena uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, tudi jedrska, je Biden vse države pozval, naj se ponovno zavežejo h krepitvi režima neširjenja jedrskega orožja s pomočjo diplomacije.

»Ne glede na to, kaj se še dogaja v svetu, so ZDA pripravljene izvajati ključne ukrepe za nadzor nad orožjem,« je dejal in opozoril, da v jedrski vojni ni zmagovalcev. Zdi se mu tudi zaskrbljujoče, da se je Rusija odpovedala idealom neširjenja jedrskega orožja.

»ZDA bodo še naprej odločno spodbujale svojo vizijo globalne svobode in blaginje, vendar si ne želijo konflikta s Kitajsko ali nove hladne vojne,« je opozoril in dodal, da se bodo pri obvladovanju spreminjajočih se geopolitičnih trendov ZDA obnašale kot razumna voditeljica. Naznanil je tudi, da Washington ne bo pozival držav, da izbirajo med ZDA in drugimi partnerji.

Hkrati je podprl tudi razširitev Varnostnega sveta ZN, da bi bili bolje zastopani tudi Afrika in Latinska Amerika. »ZDA podpirajo povečanje števila stalnih in nestalnih članic v svetu. To vključuje stalne sedeže za države, ki jih že dolgo podpiramo - stalne sedeže za države v Afriki, Latinski Ameriki in na Karibih,« je še dodal.