Na NLZOH so ji očitali štiri hujše kršitve pogodbenih ali drugih obveznosti delovnega razmerja. Po ugotovitvah sodišča so vsi očitki neutemeljeni. Trije očitki sicer temeljijo na ugotovitvah detektivskega nadzora njenih prihodov/odhodov v/iz službe. Človek se lahko le vpraša, kakšen um oziroma osebnost se odloči, da se bo znebil vrhunske strokovnjakinje na osnovi 'štempljanja' prisotnosti.

Po taki sodni odločitvi bi bilo pričakovati, da tistega, ki je sprožil in vodil gonjo proti dr. Metki Paragi, takoj doletijo ustrezne posledice: prekinitev delovnega razmerja, kazenske ovadbe za mobing, zlorabo uradnih pooblastil in javnih financ ter krivične obtožbe, osebno povračilo stroškov za detektivske storitve in proces na sodišču, osebno plačilo kompenzacije za več kot enoletno agonijo žrtve. A doslej je bilo vse tiho.

Odgovor na vprašanje v naslovu je bil očiten takoj ob primopredaji poslov med ministrskima ekipama. Nepoučen tujec bi bil navdušen nad njenim potekom – nasmehi, rože, prijazni skupni nastopi pred kamerami, pohvale za dobro opravljeno delo – kot v najbolj utečenih civiliziranih demokracijah. V resnici pa je šlo za povolilni prevzem oblasti od avtoritarnega nasilnega režima, ki je zagrešil številna protiustavna, protizakonita in tudi kazensko pregonljiva dejanja. Režima, ki je sovražil vsakogar, ki se mu ni v celoti uklonil in podredil.

Iz teh farsičnih primopredaj in začetkov delovanja nove ministrske ekipe je velo jasno sporočilo, da bo nova zasedba resda prekinila z Janševo dediščino, ne bo pa se ukvarjala s sankcioniranjem niti njenih najhujših ekscesov. S številnimi kadrovskimi menjavami so samo površinsko počistili umazano preprogo prejšnjega režima, niso pa se odločili za temeljito globinsko čiščenje oz. pravno obravnavanje vsaj hujših prestopkov številnih SDS-ovskih vladnih kadrov. Svetla izjema je bila le ministrica Tatjana Bobnar, ki je odpovedala delovno razmerje največjim krivcem za protipravno strahovlado policije in jih nekaj tudi kazensko ovadila.

Pri vladnih rabotah in zlodelih ni bilo nedolžnih oz. nevpletenih. Verjetno ni treba navajati glavnih vladnih igralcev in njihovega početja, Hojsa, Počivalška in Logarja. Da, Anžeta Logarja, ki se danes prodaja kot brezmadežni nestrankarski predsedniški kandidat, je pa kot zunanji minister zvesto peljal Slovenijo v trdi politični in ekonomski objem Janševega prijatelja Orbana ter se tiho strinjal z vsemi dejanji SDS, Janše in njihove vlade. Nismo vsi pozabili, kako je Simona Kustec čez noč nagnala dr. Jureta Gašpariča, svojega državnega sekretarja za visoko šolstvo, ker si je drznil postaviti Janšo na laž glede visokošolskega vpisa. Ali pa Marjana Dikaučiča, ki je nadaljeval blokado imenovanja evropskih tožilcev, ki sta se zamerila SDS oz. Janši.

Posebna študija primera je SDS-ovsko obračunavanje z dr. Jasminko Dedić, uslužbenko službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo je vodil Zvone Černač. Ker je kot predsednica Bošnjaške kulturne zveze Slovenije javno spregovorila o nevarnostih tajnega načrta (non-paper) za razkosanje Bosne in Hercegovine, so sledile diskreditacije v medijih, povezanih s SDS, in obračun na delovnem mestu. Na enem izmed sestankov je Černač od vodij oddelkov in zaposlenih zahteval, naj zbirajo podpise oz. glasove proti dr. Jasminki Dedić, a mu ni uspelo nahujskati sodelavcev proti njej, saj so jo večinsko podprli. Nato so jo premestili na drugo delovno mesto in Černač ji je izrekel opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Zagovornik načela enakosti je po zaključenem postopku ugotovil, da je bila javna uslužbenka žrtev viktimizacije. 'Kazen' oz. nagrada za Černača: izvolitev v državni zbor in položaj namestnika vodje poslanske skupine SDS.

Odtod poziv Vladi RS: eksemplarično sprožite vsaj en sodni proces s polno težo pravne države za sankcioniranje enega od opisanih ali podobnih primerov.

Dr. Peter Tancig, Ljubljana-Črnuče