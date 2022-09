Prva reševalna akcija je potekala na jugu otoka Fuerteventura. V torek zvečer so na tamkajšnji plaži našli 48 ljudi, med njimi 12 žensk, dva mladoletnika in dojenčka, ki so se izkrcali z majhnega čolna. Kmalu zatem so reševalne službe v glavnem mestu otoka Puerto del Rosario izkrcale še 58 ljudi, ki so s čolnom pluli proti vzhodnem delu otoka, ko jih je našla španska obalna straža.

Še eno skupino 58 ljudi, ki so pluli s čolnom, med katerimi je bilo tudi šest mladoletnikov, so našli in rešili približno 60 kilometrov od otoka Lanzarote, še 29 ljudi pa so prav tako rešili iz manjšega čolna in jih pripeljali v pristanišče Arguineguin na otoku Gran Canaria.

Španska vlada je medtem v torek odobrila proračun v višini 15 milijonov evrov za oskrbo mladoletnih migrantov brez spremstva, ki prihajajo na Kanarske otoke in španska ozemlja v severni Afriki, Ceuto in Melillo.

Sredstva so namenjena podpori ozemljem pri njihovih »posebnih prizadevanjih« za oskrbo beguncev brez spremstva, ki prihajajo v Španijo. Od 15 milijonov evrov bo Kanarskim otokom namenjenih 6 milijonov.