V Veliki Britaniji nove napovedi stavk na železnicah

Potem ko so bile stavke zaposlenih na britanskih železnicah zaradi smrti kraljice Elizabete II. odpovedane, sindikati zdaj zaradi plačnih nesoglasij napovedujejo nove stavkovne akcije. Sindikat strojevodij Aslef stavko v 12 podjetjih načrtuje 1. in 5. oktobra, sindikat delavcev v železniškem in pomorskem prometu RTM pa v 15 podjetjih 1. oktobra.