Ministrstvo je s pripravo sistemskega zakona začelo skladno z zavezo in vizijo Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050. S strategijo si je Slovenija zastavila jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost, so sporočili z okoljskega ministrstva.

Predlog novega zakona bo v temeljnih poglavjih poleg rešitev za učinkovitejše izpolnjevanje obveznosti do mednarodnih pravnih aktov, kot so okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja, kjotski protokol in pariški sporazum, obsegal tudi vsebine vezane na prenos zakonodaje EU v slovenski pravni red in vsebine, katerih urejanje je nujno potrebno za uresničitev naših podnebnih ciljev ter določbe vezane na vzpostavitev strukture, vloge in sodelovanja z relevantnimi deležniki, so pojasnili.

Osnutek predloga zakona bo med drugim vseboval temeljne določbe, ki opredeljujejo predmet zakona, relevantne izraze, namen in cilj ter načela zakona.

Vseboval bo tudi strateške dokumente in akcijske načrte, ki obsegajo postopke, vezane na dolgoročno podnebno strategijo Slovenije, nacionalno energetsko-podnebni načrt Slovenije, strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam in ostale strateške dokumente ter akcijske načrte na občinski ravni.

V predlog zakona bodo obenem zajeti ukrepi s področja podnebnih sprememb, ki se navezujejo na vsebine področij zmanjševanja emisij toplogrednih plinov iz sektorjev, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami toplogrednih plinov, prometa, kmetijstva, rabe zemljišč in gozdarstva ter fluoriranih toplogrednih plinov.

Prav tako bodo v zakon vključeni ekonomski in finančni instrumenti, kot je na primer sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, določbe vezane na delovanje Sklada za podnebne spremembe, okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in ostale finančne instrumente.

Osnutek zakona bo vseboval še posvetovalna telesa, vključenost civilne družbe in inšpekcijsko nadzorstvo ter kazenske določbe, so navedli na ministrstvu. V izogib podvojitvi in zagotavljanju harmonizacije z ostalimi pravnimi akti predvideva tudi prenos določb, ki naslavljajo podnebne vsebine iz zakona o varstvu okolja.

Zaradi horizontalnosti podnebnih sprememb in njene medsektorske narave je v proces priprave podnebnega zakona predvidena tudi vključenost pripravljavcev zakonodaje iz ostalih segmentov delovanja družbe, med drugim šolstva, zdravstva, urejanja prostora, gradnje objektov, kmetijstva in prometa.

Ti bodo specifična vprašanja zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja na podnebne spremembe naslovili v zadevnih sektorskih zakonodajnih, strateških in ostalih dokumentih.